Oposición y petrismo reaccionan a nombramiento de Mauricio Jaramillo como vicecanciller

¿Sorprende que @PetroGustavo anuncie como vicecanciller a Mauricio Jaramillo, @mauricio181212, el “analista” de RTVC que dice que Cuba no es una dictadura sino una “democracia popular” y que en Venezuela no hay dictadura sino autoritarismo? Obvio no. Si nombró a Laura Sarabia…🫣 https://t.co/4FdPyyr922 pic.twitter.com/f3zkwxGfcg