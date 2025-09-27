Logo El Espectador
Política
Así le fue a la apuesta de Petro en Nueva York por Palestina: Washington le retiró la visa

El presidente Gustavo Petro estuvo toda la semana en Estados Unidos, donde movió lo que proyectó como los retos globales con Trump, Palestina, Israel, el narcotráfico y el multilateralismo. Fue su última intervención como mandatario ante Naciones Unidas y derivó en la suspensión del permiso de estar en ese territorio norteamericano.

Redacción Política
27 de septiembre de 2025 - 01:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro, junto al cantante Roger Waters, asistió a una manifestación a favor de Palestina que se realizó este 26 de octubre en Nueva York.
El presidente Gustavo Petro, junto al cantante Roger Waters, asistió a una manifestación a favor de Palestina que se realizó este 26 de octubre en Nueva York.
Los cinco días en los que el presidente Gustavo Petro estuvo en Nueva York con agenda pública, aunque su estadía en esa ciudad se tenía prevista hasta el domingo sin dejar en principio otros eventos programados, fueron usados con mucha fuerza para remarcar la postura del jefe de Estado sobre Palestina y cómo quiere que Colombia se mueva a nivel global en torno a este tema. Y, de paso, sirvieron para ratificar su distancia con las políticas de Donald Trump, el magnate republicano que dirige a Estados Unidos y cuya administración le revocó la...

Alan Botero(5584)Hace 3 minutos
Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa. MIENTE UNA VEZ MAS EL ELECTO, SE PENSABA QUEDAR HASTA EL DOMINGO, TUVO QUE ADELANTAR EL VIAJE PORQUE LE AVISARON QUE YA NO TENIA COMO PERMANECER EN USA. NO SE SONROJAN YA CUANDO MIENTEN, UN MITOMANO, ASI ES PINTURITA, CALCADO POR ESO LE GUSTA TANTO
Carlos (63194)Hace 5 minutos
Pero de qué se queja el kakas? No es tan socialista y anda hablando pestes del imperio? Si es tan feliz con el comunismo y el socialismo, por qué no se va a vivir a Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte? Claro, ahí sí sus ideales se quiebran, sus hijos viven en imperios europeos y de eso no dice nada. Esa es la eterna hipocresía y doble moral de la izquierda colombiana y latinoamericana.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 6 minutos
Aunque es más un tema personal lo de, PETRO Vs. TRUMP. El primero previendo la inevitable cancelación de la visa y sanciones más fuertes al amparo de la descertificación en los próximos meses y en plenas elecciones en Colombia. Se adelantó y prácticamente precipitó lo ocurrido, tal vez, en la pretensión de minimizar las pérdidas de su proyecto político, y de paso le aplico al segundo algo de sus prácticas políticas repugnantes. Lamentable esta situación para las dos naciones.
Bueno Bueno(20426)Hace 11 minutos
Petro es especial. Que diferencia con el marrano y sus fotos con Netanyahu el genocida. Este genocida llegó a justificar sus genocidios diciendo que era que el 90% de los palestinos apoyaban el secuestro de los rehenes que hizo Hamas. Que se opone al estado palestino y quería conquistar Cisjordania. Y claro, más genocidios allá para ocupar y colonizar el territorio.
Elsa(63035)Hace 13 minutos
Volviendo a su origen guerrillero.
