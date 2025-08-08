No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Esto va a sobrepasar varios gobiernos”: Petro tras choque con Perú

El presidente Gustavo Petro, en un diálogo en Leticia con The New York Times, El País de España y El Espectador, explicó la ruta que desde este 7 de agosto emprendió Colombia para enfrentar lo que dijo fue una “provocación” de Perú al desplegar su presencia en isla Santa Rosa. Advirtió que se puede perder el acceso al río Amazonas y que este asunto no está relacionado con las elecciones de 2026.

Daniel Valero
Daniel Valero
08 de agosto de 2025 - 11:36 a. m.
El presidente Gustavo Petro durante su diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador desde Leticia.
El presidente Gustavo Petro durante su diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador desde Leticia.
Foto: Presidencia

¿Por qué se ventila este tema ahora en un año electoral?

Debería haber surgido en 2017 y con el presidente de esa época. Entonces, la pregunta es: ¿por qué en 2017 no surgió? El tiempo que ha pasado ha deteriorado las posibilidades de una negociación común. El Tratado de Río de Janeiro establece una instancia de concertación bilateral que se diseñó precisamente para este tipo de problemas. El surgimiento de islas, por los movimientos del río, hace que haya una especie de frontera móvil y por tanto la necesidad de un acuerdo cada vez que...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
