“Esto va a sobrepasar varios gobiernos”: Petro tras choque con Perú

El presidente Gustavo Petro durante su diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador desde Leticia.
Foto: Presidencia
¿Por qué se ventila este tema ahora en un año electoral?
Debería haber surgido en 2017 y con el presidente de esa época. Entonces, la pregunta es: ¿por qué en 2017 no surgió? El tiempo que ha pasado ha deteriorado las posibilidades de una negociación común. El Tratado de Río de Janeiro establece una instancia de concertación bilateral que se diseñó precisamente para este tipo de problemas. El surgimiento de islas, por los movimientos del río, hace que haya una especie de frontera móvil y por tanto la necesidad de un acuerdo cada vez que...
