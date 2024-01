Petro pide no sacar petróleo del Esequibo para evitar posible “conflicto militar”

El presidente Petro intervino en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos (Suiza), el presidente Gustavo Petro se refirió a la disputa territorial por el Esequibo, una región guyanesa poco poblada y rica en petróleo reclamada por la administración de Nicolás Maduro.

El mandatario habló sobre la compensación para países como Colombia a cambio de invertir en acción climática, una propuesta que ha hecho en varios escenarios internacionales. En este punto dijo que Guyana y Venezuela podrían acceder a un mecanismo similar a cambio de no sacar el petróleo del Esequibo, lo que a su vez ayudaría a desescalar las tensiones por el control de ese territorio.

“Hay que compensar a Guyana y a Venezuela, para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica, en el Esequibo, no salga (...) la vida humana lo que debería plantearse no es quién es el propietario del Esequibo, sino que no salga el petróleo, porque si no nuestra lucha contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo”, dijo Petro este martes.

En medio de su discurso también preguntó si Estados Unidos e Inglaterra están dispuestos a estudiar esa posibilidad, pues, según dijo, hasta el momento el primero solo ha planteado el bloqueo a Venezuela y el segundo complicó el panorama al enviar un buque de guerra a Guyana.

ÚLTIMA HORA | Petro pide no explotar petróleo en el territorio del Esequibo: "Hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está en la selva amazónica, en el territorio del Esequibo, no salga" https://t.co/OIzWzk07Nu pic.twitter.com/th2BSKssv9 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 16, 2024

Durante su participación en el Foro, el presidente también insistió en que su Gobierno decidió no contratar más exploraciones de petróleo, gas e hidrocarburos, “como un efecto de demostración sobre la necesidad de descarbonizar la economía”. Sobre los recursos que dejaría de recibir el país por dicha decisión, dijo que se reemplazarían con las divisas del turismo.

En cuanto a este punto, el mandatario habló de las inversiones del Gobierno para tener un stand en Davos, con el fin de promocionar a Colombia como “el país de la belleza”. “Por el visitante o el ser humano que vaya allá a cambiar su experiencia personal (...) En esa medida, la realización de esta campaña en Davos pretende atraerlos a vivir una experiencia intensa de la vida en Colombia”.

Petro agregó que Davos es un “club exclusivo”, pero que también podía ser “una vitrina de la realidad de la existencia humana del momento”. Sobre la situación del Esequibo, según dicen analistas internacionales, lo más probable es que la tensión se mantenga durante 2024 y que Guyana mantenga el diferendo a instancias de la Corte Internacional de Justicia, donde tiene un buen escenario. Por ahora, los expertos descartan una guerra, debido a que sería costosa y riesgosa para cualquiera de las partes.

Una vez cumpla su agenda en Suiza, el mandatario partirá hacia Roma (Italia), donde se reunirá con el papa Francisco. Según explicó, los temas centrales de la conversación serán la paz colombiana.

