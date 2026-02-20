Petro retomó las calles buscando la reelección inmediata de su programa: sacudió a sus bases

El presidente Gustavo Petro realizó en la Plaza de Bolívar la segunda manifestación de este 2026 en clave electoral. Pidió votar por quienes promueven la reelección inmediata de la izquierda. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En momentos en que la izquierda afronta su segunda gran batalla electoral encaminada a mantener el poder que por primera vez ganó en 2022 con la victoria del ahora presidente Gustavo Petro, el propio jefe de Estado potenció su trabajo de operador político y desplegó toda una estrategia, tanto de calle como de redes, para revestir a quienes respaldan su proyecto de un relato común que les regrese la unidad que buscan refrendar en las urnas.

Eso explica por qué este jueves lideró el segundo plazoletazo de este 2026 y –a tan solo 17 días de los...