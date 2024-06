“Pido a Europa debatir caminos para acortar la guerra y no para extenderla”: Petro

El presidente Gustavo Petro dio declaraciones a los medios en Estocolmo, en donde anunció que no asistiría a la cumbre de paz en Suiza. Foto: Juan Diego Cano

El mandatario Gustavo Petro anunció en horas de la mañana que no iría a la cumbre de paz que se realizará en Suiza y, en su lugar, regresará a Colombia. Sobre el foro en el que se analizaría la salida del conflicto entre Rusia y Ucrania, el jefe de Estado indicó que no se trata de un “foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania” y enfatizó en que su gobierno no está “de acuerdo con extender la guerra”.

“El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas”, afirmó. “La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra”, agregó.

Por medio de una publicación en X, Petro ahondó en sus razones y apuntó que “el diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental”. Además, pidió “el establecimiento de una zona de seguridad sin armas nucleares que separa físicamente la OTAN de Rusia, que permita la seguridad permanente de las naciones exsoviéticas y de la Europa oriental”.

Cerró su trino con un llamado a la Unión Europea para tener “prudencia” en su expansión y, así, “no desatar la guerra”.

“El gobierno del cambio de Colombia participará en todo esfuerzo para construir el diálogo y la paz entre Rusia y Ucrania y para detener el genocidio sobre el pueblo palestino. Es el derecho internacional el que tiene que ser restablecido y profundizado y no la constitución de bloques de países para la guerra”, concluyó.

Con la presencia de casi 100 Estados y organizaciones, Colombia se unirá a Rusia y China como los grandes faltantes a la cumbre, en la que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera obtener apoyo para avanzar en su plan para obtener la victoria en la guerra. También estaría presente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

El primer anuncio del presidente Petro sobre su ausencia en la cumbre lo hizo tras haber rendido homenaje a Olaf Palmer, el exprimer ministro sueco asesinado el 28 de febrero de 1986. Junto con el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, el mandatario precisó que el Gobierno estará dispuesto a apoyar el camino hacia la paz en otras citas “que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra”.

“Suspendo mi viaje a la reunión de Suiza y le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla”, manifestó.

El jefe de Estado aseguró que regresará inmediatamente a Colombia. Llegará en un clima agitado por un cierre de legislatura que se acerca cada vez más y una reforma pensional aprobada a pupitrazo en la Cámara de Representantes.

