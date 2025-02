“Si compañeros míos se vendieron que vayan a la cárcel”: Petro sobre “Papá Pitufo”

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del escándalo de los $500 millones de pesos que Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, habría aportado a su campaña, los cuales, según ha dicho el jefe de Estado, ordenó devolver casi inmediatamente. Sin embargo, en esta ocasión, hizo la salvedad de que si compañeros suyos “se vendieron” deberían ir a la cárcel.

“Si alguien se vendió por codicia que vaya a la cárcel. (...) Si compañeros míos se vendieron que vayan a la cárcel y a la ignominia”, estableció.

Mi querido amigo Yahir, si usted insiste, pues le repito: no entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años, y tengo como comprobarlo. Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera… https://t.co/XRXu0HYUYh — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2025

El primer mandatario también reafirmó que puede demostrar que ningún dinero del “zar del contrabando” ingresó a su campaña a la presidencia de 2022 y que él mismo ordenó la devolución inmediata de cualquier aporte indebido.

“No entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años, y tengo como comprobarlo. Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado”, afirmó.

“Yo no me vendo (...) hace mucho lo hubiera hecho. Ni vendo mis palabras, ni mi escritura a ningún postor (...) No me vendo ni a la Mosad, ni a traquetos, ni a la CIA, ni a la DEA, ni a bananeros oscuros, ni a mafias”, afirmó.

Petro también quiso aclarar que su interés es que Marín Buitrago regrese a Colombia para que revele lo que sabe. “Quiero que diga toda la verdad, que el pueblo pueda apreciar la radiografía del poder que lo ha dominado”, señaló.

Este nuevo pronunciamiento de Petro se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la financiación de su campaña que lo llevó a la Casa de Nariño hace tres años.

Este nuevo capítulo de los señalamientos de presuntas irregularidades surgió luego del consejo de ministros televisado, en el que Augusto Rodríguez sostuvo que los acercamientos de Papá Pitufo habrían iniciado debido a Armando Benedetti, jefe de despacho. Estos señalamientos le costaron a Rodríguez una denuncia por injuria y calumnia agravados, y abuso de autoridad por omisión de denuncia por parte del exembajador.

