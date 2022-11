Petro presentó Grupo Élite para la Inspección Laboral con enfoque de género

Grupo Élite para la Inspección con Enfoque de Género. Foto: CESAR CARRION

Este lunes el presidente Gustavo Petro acompañó el lanzamiento del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, junto a la ministra de Trabajo Gloria Ramírez, quien firmó la resolución de nombramiento del comité.

Se trata de un grupo conformado por 50 inspectoras, especialistas en derecho laboral y con enfoque de género, que buscan profundizar en la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, sobre prevención y sanción de la discriminación contra las mujeres.

“Será el primer mecanismo que permitirá detectar situaciones diferenciales que viven las mujeres y personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral; nos permitirá llegar a las mujeres trabajadoras de forma directa y lograr hacer visibles las situaciones diferenciales y la brecha laboral por género”, explicó la ministra.

Igualmente, Ramírez dijo que con ello pretenden “promover el trabajo de igual valor, a igual remuneración; lograr ambientes laborales libres de discriminación e impulsar la inclusión de mujeres en los espacios laborales, así como avanzar en su formalización”, dijo.

Del mismo modo, este comité se encargaría de garantizar el cumplimiento de la normatividad en cuanto al reconocimiento de la protección de la licencia de maternidad, incapacidades, brecha salarial y acoso laboral y sexual, entre otros.

Al respecto, el presidente Petro dijo que como la desigualdad social se mide en términos de discriminación por razones de género, se propuso hacer algo por disminuir la desigualdad social frente al salario entre la mujer y el hombre.

“Las estadísticas muestran que, en un trabajo igual, a la mujer se le entrega un salario 30% por debajo que al hombre. Esta es una generación de desigualdad en la sociedad”, señaló el presidente.

Agregó que en el mundo no salarial es más complejo, porque en la informalidad no es claro el ingreso de una “vendedora ambulante, que no le paga un patrón, sino que vive de lo que vende y de la ganancia. Puede estar por debajo del salario mínimo su ingreso promedio”, dijo.

Así las cosas, este grupo busca abogar en la lucha por la igualdad salarial en los espacios formales de trabajo, pero también en la inclusión y formalización de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.