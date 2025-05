Angie Rodríguez habló sobre decisiones en Presidencia: “no paso documentos a firma”

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Angie Rodríguez, directora del Dapre, se refirió a los recientes escándalos que han rodeado su puesto, como los supuestos pedidos de cargos en carteras, su relación con la canciller Laura Sarabia y la relevancia que ha tomado el ministro del interior, Armando Benedetti, en la Casa de Nariño.

La funcionaria, quien ajusta poco más de tres meses al frente de las decisiones administrativas de la Presidencia, aclaró que las decisiones que ha tomado han sido indicaciones directas del presidente Gustavo Petro.

Particularmente, Rodríguez se refirió a las acusaciones que hizo la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La alta funcionaria aseguró que tanto Rodríguez como Benedetti la habrían presionado supuestamente para realizar nombramientos en entidades adscritas a su cartera. Al respecto, la directora del Dapre se refirió al nombramiento de Marcela Tovar como directora de la Política de Drogas del ministerio.

Puede leer: Oficialismo y oposición llevan de las calles a los estrados judiciales sus disputas

“Él es el que decide cuál será su equipo de confianza y eso sucedió con Marcela Tovar. Me dice: ‘Yo necesito a Marcela en la dirección de drogas’ y lo que yo hago es transmitir la información a la ministra. Ella se molesta, dice que el presidente no le ha solicitado ese nombramiento. No obstante, imagínese el presidente tomando e teléfono para eso. Para eso está mi cargo y lo que yo hago es transmitir la información”, aseguró Rodríguez en entrevista con W Radio.

La sucesora de Laura Sarabia también cuestionó que Buitrago hiciera estas denuncias en medios de comunicación: “Lo que me llama la atención es la actitud de la señora ministra. Ella era mi compañera en el consejo de ministros. Ella jamás me manifestó ningún tipo de inconformidad con lo que ella señala. Con lo de los uniformes del INPEC, el presidente me dice: ‘ojo con ese tema y suspendan la contratación’. Si llega una alerta, se debe suspender mientras se aclara. Pero es una directriz por una alerta que a él le llega. Se pone una alerta. Lo que hace la exministra es descontextualizar la alerta”.

Rodríguez fue enfática en decir que “yo no soy la persona que le pasa los documentos a firma al señor presidente, salvo unos temas muy elementales como invitaciones o agradecimientos. No me veo atribuyéndome funciones que no me corresponde”.

También: El 68 % de los colombianos dicen que no votaría por ninguno que diga un expresidente

En todo caso, y como lo ha reportado este medio, en la Casa de Nariño se ha forjado un triunvirato compuesto, precisamente, por Rodríguez y Benedetti y por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien hoy la directora del Dapre trabajó antes de llegar a su actual puesto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.