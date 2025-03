“¿Vamos a repetir el caso de Buenaventura?”: presidente Petro sobre Puerto de Urabá

Presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro se refirió a Puerto Antioquia, el proyecto de infraestructura que se construirá entre los municipios de Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño. El jefe de Estado aseguró que los municipios donde se construirán deben recibir las utilidades que deje y aseguró que es el caso contrario a lo que ocurre en Buenaventura (Valle del Cauca).

Durante el lanzamiento de los Juegos Fronterizos en Turbo, el presidente preguntó: “¿A quién le sirve la obra? Voy a poner el caso del Puerto de Urabá” y criticó que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no estuviera en el evento para conversar del tema.

“¿A quién le sirve el puerto?”, insistió. “¿Vamos a repetir el caso de Buenaventura? Donde hay un puerto grande, que usa el territorio de la bahía y llegan enormes barcos. Pero hay un muro que separa al puerto de la ciudad de Buenaventura y no se ve ni la plata. Eso no puede pasar en el Urabá”.

Además, señaló que la obra no podrá construirse si no se cumple con el mandato de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de que haya “previo concepto y discusión con las comunidades del Urabá. Aquí no se nos va a desconocer el pueblo, porque no nos va a pasar lo de Buenaventura”.

Y añadió: “Las comunidades de la región tienen que ser socias del puerto y no que nos pase en otros lugares. Que no pase lo de Cartagena, Santa Marta, Tumaco, Buenaventura, porque hasta por 30 metros tengo que pelear yo si puede usar por los pescadores de Buenaventura y me están peleando con jueces y dinero para que no lo logre. Eso no puede pasar”.

Finalmente, dijo que el Gobierno Nacional y los alcaldes “tenemos que juntarnos para que la región no vea pasar tractomulas, mientras la gente no tiene agua, comida ni instalaciones educativas”.

