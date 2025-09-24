Este es el impacto de Quintero en una izquierda que busca mantener el poder en 2026

El exalcalde y ahora imputado por posible corrupción, Daniel Quintero, estuvo en junio pasado junto al presidente Gustavo Petro en el polémico plazoletazo de Medellín, donde también se subieron jefes de las narcobandas de esa capital. Foto: Presidencia

Dentro de las filas más fieles al presidente Gustavo Petro y cuya misión actual es impulsar la reelección de la izquierda en las próximas elecciones se viene librando un duro pulso por cuenta de un aspirante presidencial que –pese a contar con el respaldo silencioso de la Casa de Nariño– genera resistencia en el seno del progresismo más tradicional.

Se trata del exalcalde Daniel Quintero, quien renunció antes de finalizar su mandato en Medellín en medio de duras polémicas y ahora está imputado por posible corrupción. No obstante, más allá de...