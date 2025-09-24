No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Este es el impacto de Quintero en una izquierda que busca mantener el poder en 2026

El imputado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene el respaldo tácito del presidente Gustavo Petro. El ala más tradicional del progresismo busca sacarlo de la consulta de este sector político. Gustavo Bolívar es clave en la disputa.

Redacción Política
24 de septiembre de 2025 - 11:02 a. m.
El exalcalde y ahora imputado por posible corrupción, Daniel Quintero, estuvo en junio pasado junto al presidente Gustavo Petro en el polémico plazoletazo de Medellín, donde también se subieron jefes de las narcobandas de esa capital.
Foto: Presidencia

Dentro de las filas más fieles al presidente Gustavo Petro y cuya misión actual es impulsar la reelección de la izquierda en las próximas elecciones se viene librando un duro pulso por cuenta de un aspirante presidencial que –pese a contar con el respaldo silencioso de la Casa de Nariño– genera resistencia en el seno del progresismo más tradicional.

Se trata del exalcalde Daniel Quintero, quien renunció antes de finalizar su mandato en Medellín en medio de duras polémicas y ahora está imputado por posible corrupción. No obstante, más allá de...

ERWIN JIMENES(18151)Hace 3 minutos
El pasquin haciendo su tarea ..tratando de sembrar discordia ..pierden su tiempo ..la tenemos clara ..Quintero na va a ninguna parte ..Cepeda,Bolivar y Corcho ..el que gane de los tres ,vamos bien .
Gladys Benavides(69771)Hace 14 minutos
Petro+Quintero = mierda
Ccdaw(0kmc6)Hace 21 minutos
Con QUINTERO NO.
Fabio Espinosa(23081)Hace 29 minutos
Mi candidato es Carolina Corcho o Ivan Cepeda. Quintero no tiene posibilidad de ganar la consulta. Al presidente le interesa sumar no restar. Y sigan metiendo cizaña señores de los medios empresariales.
