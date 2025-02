“El llamado al Gobierno es a que no nos deje solos en las regiones”: Rafaela Cortés

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue enfática en la necesidad de mantener la articulación para combatir la presencia de grupos armados ilegales. Foto: Fededepartamentos

¿Cómo ve el panorama tras la reciente cumbre de gobernadores?

Hace que nos reunamos los 32 gobernadores, que miremos, que analicemos cómo va el país. Viene gente de un nivel altísimo: el presidente Gustavo Petro, los ministros, el nuevo director de la Policía [el general Carlos Fernando Triana], el procurador general [Gregorio Eljach], el presidente del Senado [Efraín Cepeda], el presidente de la Cámara [Jaime Raúl Salamanca].

O sea, es un entorno importantísimo porque somos nosotros desde la región de las que sabemos lo que está pasando con la gente. El tema de seguridad sigue siendo el primero a tratar, de reforma agraria, de infraestructuras. Yo creo que es un foco importantísimo porque es la unión de todo el país en cabeza de los gobernadores.

El tema de seguridad ha sido central en estas últimas semanas. Desde el Meta usted ha hecho llamados para reforzar esta cuestión ante los ataques de los grupos armados ilegales.

Desde el Meta hemos logrado contener y no tenemos problemas tan graves de seguridad como en otros departamentos. Hemos sido muy fuertes con la fuerza pública y hemos dado unos golpes contundentes, se dio a las disidencias de “Iván Mordisco”, las disidencias “Jorge Suárez Briceño” están en mesa de diálogo. Desafortunadamente, sigue creciendo la extorsión, pero pues estamos tratando con la fuerza pública de evitar esas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de posibles masacres. Estamos trabajando y tomando las medidas correspondientes para que la población civil esté protegida en medio de esta complejidad de seguridad.

En el marco de la #CumbrePorElCampo, de la @FNDCol, buscaremos establecer planes de trabajo y acciones clave para impulsar el sector agrícola del país y analizaremos la compleja situación de seguridad que viven algunos de nuestros territorios. pic.twitter.com/KPW2DT6DSZ — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) February 19, 2025

¿Cómo ha sido la comunicación con el Gobierno para esta materia?

Con el Gobierno, bueno... Yo diría que con la fuerza pública trabajamos muy de la mano, teníamos planteado hace unas tres semanas un consejo de seguridad, pero no se pudo hacer por la crisis del gabinete. Esperamos que con el nuevo ministro de Defensa podamos organizar nuevamente y hacer uno en el Meta porque es un departamento que está a 90 kilómetros de Bogotá y estamos tratando de contener. Así que el llamado al Gobierno nacional, nuevamente, es a que no nos dejen solos en la región y necesitamos fortalecer la fuerza pública.

¿Y sobre la implementación de la reforma agraria?

Pues mirar a ver cómo nosotros avanzamos en ese sistema. Con la desigualdad, esa brecha sigue siendo muy fuerte y no vemos que avancemos en los territorios. La gente sigue pidiendo, desafortunadamente, cómo trabajar. La desigualdad se ve en los municipios, el desplazamiento también. Lo que necesitamos es empezar a avanzar, menos discursos y más acciones lo que pedimos al gobierno nacional.

De parte de algunos gobernadores hay cierta oposición al Gobierno. ¿Qué deja este encuentro?

Hoy estamos los 32 gobernadores y tenemos que dejar tanto sectarismo político. Porque mientras que siga el país dividido, eso no va a avanzar. Aquí lo que hay que hacer es sentarnos a mirar cómo hacemos equipo, cómo avanzamos en muchos temas, desligarnos de colores políticos y avanzar. El país está pidiendo a gritos que avancemos y, en especial, el tema de seguridad.

Asisto hoy a la #CumbrePorElCampo, que se lleva a cabo en el marco del Consejo Directivo descentralizado y la Asamblea General de la @FNDCol, entidad que reúne a todos los gobernadores del país y constituye uno de los más importantes órganos de articulación e interlocución entre… pic.twitter.com/iQYpATpG2c — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) February 19, 2025

Si nosotros no avanzamos en temas de seguridad, pues no podemos generar desarrollo en las regiones, no podemos avanzar en el tema de infraestructura, de productividad. Así que hoy el llamado es a seguir uniéndonos, a dejar los colores políticos, a no hablar de los que están con el Gobierno, en contra. Yo creo que los 32 gobernadores siempre hemos manifestado la intención de trabajar con el Gobierno nacional y el Gobierno nacional tiene que entender que el gobierno es para todas las regiones y no para unos sectores nomás.

¿Y sobre la formulación de la ley de competencias del Sistema General de Participaciones?

Estamos esperando que no nos digan dónde dan plática y cómo gastarla. ¿Dónde está la autonomía? La autonomía está en que digan que nos dan la platica y que los gobernadores y alcaldes puedan disponer en dónde se invierten los recursos. Yo creo que esa sería la verdadera descentralización.

