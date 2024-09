“Han rechazado bajar el impuesto de renta a todas las empresas”: Petro

Alexander López (director del DNP) y Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda) en el debate del monto del presupuesto de 2025. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar o rechazar el monto del Presupuesto General de la Nación de 2025.

En un breve mensaje en X, el mandatario afirmó: “Han rechazado bajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia”. Lo dijo en referencia a la ley de financiamiento, radicada este martes, que define una reducción en la tarifa de renta para las empresas de 33% a 30% en los próximos cuatro años.

Hay que decir que, este miércoles, el Congreso no discutió la ley de financiamiento, sino el monto del presupuesto. Sin embargo, son temas que sí están relacionados entre sí. El Gobierno quiere un presupuesto de $523 billones, de ellos, $511 billones están financiados y los demás $12 billones llegarían a través de la mencionada ley.

Pero la discusión ha estado mediada por las peleas, algo que se evidenció en la sesión conjunta de las comisiones económicas (Tercera y Cuarta) del Senado y la Cámara de Representantes.

Ya la discusión estaba caldeada por cuenta de la declaración del presidente Gustavo Petro de que, en caso de que el gobierno no aprobara el presupuesto, lo sacaría por decreto.

Pero el punto álgido llegó después de que se votara la proposición de $523 billones. La Comisión Tercera del Senado la negó. Cuando esto ocurrió, y como por ley se necesita que las cuatro comisiones voten de manera positiva la proposición del monto presupuestal, la oposición cantó victoria, asegurando que se había rechazado el monto.

Sin embargo, y por tratarse de una situación sin precedente, el representante José Eliécer Salazar, de la comisión cuarta de la Cámara y quien presidía la sesión, dijo que lo que seguía era citar de nuevo, para el jueves, a una nueva sesión conjunta para seguir con la discusión. “Puedo citar el jueves y el viernes y el sábado”, dijo, en referencia al plazo que tienen para aprobar el monto, que es hasta el 15 de septiembre a medianoche.

La declaración cayó mal entre los opositores, tanto de Senado como de Cámara. Personajes como Katherine Miranda (Alianza Verde), Efraín Cepeda (Conservador), Miguel Uribe (Centro Democrático) y Carlos Meisel (Centro Democrático), entre otros, alzaron la voz para decir que no podía ser, porque ya se había hundido.

Incluso, en un momento en el que tuvo la palabra, Miguel Uribe dijo, de manera exaltada: “usted gritará en su casa, respete”. Lo dijo dirigiéndose a la mesa directiva pero sin aclarar a quién le hablaba: allí estaban sentados, además de la mesa directiva de las comisiones conjuntas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López.

Otro que habló de manera airada fue el senador Paulino Riascos. Aunque él es del Pacto Histórico, no apoyó el monto propuesto por el oficialismo. Al tomar la palabra, Riascos dijo que su rechazo al presupuesto no significaba que no fuera parte de la coalición progobierno. Y, dirigiéndose a Alexander López, insistió que él “sí es del Pacto”. Y concluyó diciendo “estoy mamado”.

En un momento, se creyó que la discusión se salvaría con una proposición de la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) para votar una proposición de $519 billones para el presupuesto. Aunque sí se votó, y fue rechazada, el senador Juan Felipe Lemos (La U) respondió asegurando que se trataba de una propuesta salida desde “la improvisación”.

Al final, la discusión se resolvió sin resolverse. El representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) aseguró que la proposición de $523 billones que se hundió, no era la del Gobierno, porque no respondía al monto exacto de su propuesta, pues faltaban unos $7.000 millones. Aunque vino de la oposición, varios congresistas calificaron de “jugadita” la movida para que se volviera a votar la proposición.

Salazar resolvió que se votara de nuevo, llevando a que, de nuevo, los congresistas votaran que no. Aún no se ha resuelto si el monto se hundió o no. La discusión seguirá este jueves, a partir de las 9:00 a.m.

