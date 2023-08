Petro responde al gobernador del Meta: “no tiene que meterse en la definición de mi gabinete”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Foto: Archivo

Continúan los choques entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los gobernadores, quienes vienen reclamando mayores acciones frente a los problemas de orden público que se viven en algunos departamentos. Esta vez, el primer mandatario respondió a las críticas del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

El gobernador Zuluaga elevó varias críticas al gobierno nacional, en especial, a la gestión del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien calificó como “un incompetente que debería irse del gobierno”. También criticó al ministro de Defensa, Iván Vélasquez.

“El ministro del Interior no solo le falta al respeto a los gobernadores, también a los colombianos. Lo que los colombianos quieren ver es un gobierno peleando contra quienes tienen que pelear, contra la seguridad y los grupos violentos, no contra la institucionalidad”, aseguró el gobernador.

El presidente Petro respondió vía Twitter a los señalamientos que hizo el gobernador en Noticias Caracol y le pidió que se mantuviera al margen opinar sobre sus decisiones a la hora de nombrar sus ministros: “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”.

Yo no me meto en la definición del gabinetr del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional. https://t.co/DyB7FLqmS1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2023

El gobernador Zuluaga, por la misma red social, le contestó más tarde a Petro y le dio la razón sobre el respeto en las decisiones del Meta: “Tiene razón presidente Petro. Usted siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro Velasco también debería serlo. Pero el problema más importante, está en que no podemos seguir minimizando los graves problemas de seguridad que tiene el país. En el Meta a sus órdenes”.

Tiene razón presidente @petrogustavo. Usted siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro @velascoluisf también debería serlo. Pero el problema más importante, está en que no podemos seguir minimizando los graves problemas de seguridad que tiene el país. En el Meta a sus… https://t.co/7CdGCZKN7U — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) August 17, 2023

