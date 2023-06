Petro respondió a la inhabilitación de precandidata de oposición en Venezuela

El presidente de Colombia Gustavo Petro (i), con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en marzo 2023, en el Puente Atanasio Girardot, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: EFE - MarioCaicedo

Este viernes, 30 de junio, se dio a conocer que la Contraloría de Venezuela inhabilitó por 15 años a la precandidata presidencial de oposición, María Corina Machado. Ante esto, y aunque no fue muy específico sobre su postura al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta de Twitter: “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.

Las palabras del mandatario responden a una pregunta del periodista Sebastián Nohra: “Presidente, una de sus causas ha sido impedir que entes de control le nieguen derechos políticos a líderes como usted. ¿Cuál es su posición sobre la inhabilitada de 15 años que la Contraloría de Venezuela acaba de imponerle a María Corina Machado?”.

La Contraloría del vecino país argumentó que Machado no podrá participar en las elecciones presidenciales de 2024, ni a ejercer cargos de elección popular, luego de que una investigación patrimonial en la que se identificaron errores, por ejemplo, omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio. “Asimismo, se determinó la existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50 % de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales (...) y operaciones de depósitos y notas de crédito de origen no conocido en moneda extranjera”, añadió la entidad venezolana.

En el documento, compartido por el diputado José Brito, se señala que Machado ha sido partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela. “El bloqueo solicitado por María Corina Machado, en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional”, se lee.

Aunque Nohra señaló que “es muy positiva su postura [la del presidente Gustavo Petro] sobre este caso de la oposición para que Venezuela tenga en 2024 elecciones libres”, otros ciudadanos argumentan que su respuesta debe tener mayor contundencia.

