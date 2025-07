“Colombia no vale 170 millones de dólares”: Petro responde a informe de Díaz-Balart

El presidente Petro habló de informe de Mario Díaz-Balart sobre recursos para Colombia. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana de este jueves a la nueva polémica que rodea la relación diplomática con Estados Unidos, la que desató el representante republicano Mario Díaz-Balart por su informe para pedir reducir los fondos de cooperación que se le giran al país.

El congresista cuestionó la forma en que el gobierno Petro estaría usando los giros de Estados Unidos, señalando que “no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover metas y objetivos compartidos”. Por esto, propuso que la ayuda no militar se reduzca en un 50 % respecto al año fiscal 2025.

En el informe, Díaz-Balar también señaló que hay un “deterioro de la seguridad y volatilidad política”, un comportamiento errático y posibles relaciones maliciosas del Ejecutivo e incluso denuncia supuestos consumos de estupefacientes en “las más altas esferas del gobierno”.

Ante la polémica que se desató en Colombia por el contenido del informe y por el efecto que tendría la reducción de recursos, el presidente Petro dio a entender que el dinero en juego no está por encima de sus políticas. “Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los EE. UU. no consuma tanta droga”, explicó el jefe de Estado.

Petro agregó que los recursos de parte y parte serían más eficiente si se invierten en programas de prevención de consumo de drogas. “Menos marihuana se olería en las calles de Wall Street, y más libres serían los ciudadanos y ciudadanas de New york con absoluto respeto a sus vidas privadas, a su libertad, y a sus gustos de consumo”.

Y agregó que “en cuanto a mí, los padres fundadores de los EE. UU. y el padre de Colombia: Simón Bolívar, me enseñaron que la libre expresión, el libre pensamiento, la libertad de la palabra, no tienen precio. Ejerzo mi parresía, nadie me la silencia mientras esté vivo”.

Noticia en desarrollo…

