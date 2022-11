Petro-Santos: las diferencias en sus mesas de negociación con la guerrilla

“A quienes más nos ha golpeado la violencia es al sector ganadero y por eso me da frustración ver cómo hay ciertos actores que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas, y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección lo voy a hacer con el compromiso que me obliga un sector como el nuestro”, de esta manera José Félix Lafaurie aceptó el pedido del presidente Gustavo Petro para que hiciese parte del equipo negociador con el Eln. La participación de la cabeza de Fedegan es más que sorpresiva. En primer lugar, entre los muchos nombres que sonaban para conformar la delegación de gobierno, no figuraba por ninguna parte Lafaurie. Por otro lado, no deja de ser llamativo que una voz tan cimentada en la derecha, cuya esposa es una de las máximas representaciones de la oposición en el Congreso -María Fernanda Cabal-, sea incluida en el equipo para negociar con el Eln