Petro: “se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”

Presidente de la República, en el evento donde se realizó la entrega simbólica del fondo documental digital de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) al Archivo General de la Nación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sorpresivo anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter: “Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”, escribió.

Y añadió: “No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”. El mandatario no entregó mayores detalles sobre el presunto allanamiento y hasta el momento la Fiscalía tampoco se ha pronunciado en ese sentido.

Ese mensaje lo incluyó el presidente en un trino más extenso en el que aclaraba lo que quiso decir cuando habló de “golpe blando” en contra de su Gobierno por las recientes suspensiones de congresistas de su coalición, el Pacto Histórico. Según escribió, se refería a los actos administrativos emitidos por la Procuraduría General (que recientemente suspendió al senador Álex Flórez) y no a las decisiones del Consejo de Estado (que anuló la elección de Roy Barreras).

El trino que corrigió Petro en este nuevo pronunciamiento lo había enviado más temprano este lunes y en él había escrito: “Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”.

Y a renglón seguido escribió: “Le quitaron la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”. La interpretación que de allí se dedujo es que se refería a la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras, quien fungía como presidente del Congreso. Sin embargo, en la aclaración que hizo en el trino nuevo, dijo: “El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del senado.”

Sin embargo, el fiscal Francisco Barbosa ya le había salido al paso a esas declaraciones del presidente Petro. “Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable; es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”, dijo en entrevista con BluRadio.

El anuncio del presidente Petro sobre el posible allanamiento de la Fiscalía a la Presidencia también se da luego de que se conociera la denuncia a la jefa de gabinete, Laura Sarabia, quien habría ordenado aplicar la prueba de polígrafo a empleados y empleadas que trabajan para ella tras el hurto de un maletín con cerca de USD 7.000. El fiscal Barbosa salió a medios a sostener que solo la Fiscalía podía conducir las investigaciones ante posibles delitos, por lo cual las actuaciones de la jefa de gabinete en ese caso serían ilegales.