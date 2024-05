“La autonomía universitaria es democrática”: Petro habló sobre situación en la Unal

Protestas y manifestaciones de estudiantes enmascarados de la Universidad Nacional por la posesión del rector José Ismael Peña. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente Gustavo Petro se refirió a los señalamientos de una presunta intervención por parte del Gobierno en la Universidad Nacional. Por medio de un trino, el mandatario aseguró que las universidades públicas merecían democracia, que consistía en la expresión “de las bases mismas” de la institución.

“Parece que para algunos la única intervención que les gusta en la Universidad Nacional es con gases y Esmad”, afirmó. “La autonomía universitaria es democrática”.

Parece que para algunos la única intervención que les gusta en la Universidad Nacional es con gases y Esmad. Las universidades públicas merecen la democracia. Y la democracia universitaria consiste en que se puedan expresar las bases mismas de la universidad.



La autonomía… https://t.co/pEIB3INdFN — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2024

Las decisiones del Ejecutivo sobre la elección Ismael Peña como rector han generado opiniones a favor y en contra. Por un lado, están quienes señalan que Mineducación estaría tratando de meter la mano en el proceso. Por otro lado, aseguran que el presidente está defendiendo la opinión de la comunidad universitaria.

La elección y posesión de Peña ha sido controversial. Uno de los argumentos para no aceptar el acto notarial que habría formalizado su llegada al cargo fue que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmó el acta de posesión. De igual forma, los estudiantes de la universidad señalan que la comunidad universitaria apoyó mayoritariamente, en una consulta no vinculante, la candidatura de Leopoldo Múnera para el puesto. Esto, alegan, no fue tenido en cuenta por el Consejo Superior Universitario (CSU) en el momento de la elección.

Mensaje dirigido a toda la #ComunidadUNAL y a la opinión pública "Se quebranta la autonomía universitaria: José Ismael Peña Reyes, rector de la Universidad Nacional de Colombia" @JoseIsmaelPena pic.twitter.com/gwj63tv7iz — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) May 16, 2024

Este viernes se supo que la Procuraduría abrió una investigación contra el ministro de Culturas, Juan David Correa Ulloa, quien fue nombrado como ministro de Educación Nacional ad hoc después de que la ministra Vergara se declara impedida para vigilar el proceso de designación del rector de la Unal. Peña fue quien interpuso la queja ante el ente de control, pues, según él, la resolución presentada por Correa para nombrar un rector encargado mientras se determina la validez de su posesión “viola la autonomía universitaria”.

En esta resolución, se daba 24 horas para que el CSU de la universidad nombrara un rector encargado y señala que esta orden se da “bajo apremio de multas sucesivas hasta de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Además, indica que la posesión de Peña fue un proceso inválido, pues no cumple con tres elementos requeridos: un acto administrativo, las mínimas formalidades y una autoridad competente.

