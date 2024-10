Así se pronunció el CNE sobre campañas de Duque y Santos a las que se refirió Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a las investigaciones del CNE a las campañas de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene autoridad para investigarlo y también criticó a la entidad electoral de “no investigar” las campañas de Juan Manuel Santos (2014) y de Iván Duque (2018).

“No estamos hablando de que un mafioso financió la campaña, como sí lo hizo Ñeñe Hernández o de que un gran contratista entregó dineros que no se registraron, como el señor Odebrecht”, dijo Petro en una reciente entrevista.

Y agregó: “Están diciendo que nos gastamos más de lo que debíamos, pero cuando dicen en qué, resulta que son trampas, resulta que ni siquiera son gastos de la campaña o son gastos que no se hicieron durante el inicio hasta el final legal de la campaña”.

Al revisar los expedientes, se puede encontrar que el Consejo Electoral, en ambas ocasiones, sí tomó posturas. En el caso de la campaña del expresidente Santos, investigada por la financiación de Odebrecht, el alto tribunal declaró la caducidad, toda vez que su “potestad para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurridos los hechos sancionables”.

Es de anotar que César Lorduy, presidente del CNE, dijo, en el caso de la campaña de Gustavo Petro, el tribunal electoral debería tomar una decisión hasta junio del próximo año. De llegarse a ese momento sin una determinación de fondo, ocurriría lo mismo que con la campaña de Santos cuando el tribunal electoral perdió la facultad de sancionarlo de manera administrativa. No obstante, el mismo presidente Petro ha dicho que esa facultad caducó un mes después de cumplida la segunda vuelta presidencial de 2022.

En cuanto a la campaña del expresidente Duque, el tribunal electoral determinó que no había encontrado pruebas para determinar si políticos como Julio Gerlein y Alejandro Char “hubieran contribuido al financiamiento de la campaña electoral”. En cuanto a José Guillermo “el Ñeñe” Hernández, señaló que “si bien se demostró que simpatizaba con la campaña de Duque, no existe prueba en el plenario que permita demostrar que consiguió dinero ‘por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos. También puede afirmarse que aún de haberse hecho, la campaña (...) no tuvo conocimiento de la misma”.

El presidente Petro ha dicho que la determinación del CNE de investigar su campaña es un supuesto “golpe de Estado” en su contra. Incluso, ya el Gobierno anunció que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aplique medidas provisionales en el marco de un proceso ya fallado.

El CNE, tras una votación de siete votos contra dos, informó que buscará determinar si en la campaña de 2022, la campaña de Petro violó los topes de financiación y no reportó debidamente los aportes de, por ejemplo, Fecode.

Estas son las decisiones del CNE en los casos de Santos y de Duque

