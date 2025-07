“A la JEP puede ir Uribe”: Petro sobre fallo contra el expresidente

El expresidente Uribe a la salida de Paloquemao en febrero de este año. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro se refirió, una vez más, al fallo que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En una extensa publicación en X, el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de que el exmandatario acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino de la Paz”, escribió.

Puede leer: ¿Qué pasará tras condena contra Uribe? Lo que sigue en el expediente

Petro dijo también que, como presidente, “me corresponde proteger a Álvaro Uribe Vélez y a su familia y bienes, como presidente y lo haré. El tema de fondo es el origen y el final del Bloque Metro de los paramilitares que surgieron en San Roque en la hacienda Guacharacas, en la caída hacia Puerto Berrio, en el Magdalena medio antioqueño”.

Y agregó: “Es un tema de esclarecimiento judicial cuyo juez competente es la Justicia Especial de Paz, tribunal de cierre de la justicia de paz según los acuerdos firmados por el presidente Santos y las Farc, hoy, declaración unilateral de estado ante la ONU. Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes”.

Lo cierto es que el proceso en la justicia ordinaria aún no finaliza. El equipo de abogados del expresidente Uribe, tan pronto se conoció la condena en su contra, anunció que apelará la decisión. Con ello, será el Tribunal Superior de Bogotá quien confirme o no la sentencia. Y, en todo caso, también podría llegar a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Es de anotar que todos estos trámites deberían surtirse antes del 15 de octubre, si no, el proceso plecuirá por vencimiento de términos.

También: Oficialismo y uribismo se pronunciaron desde sus orillas sobre el fallo contra Uribe

El Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Uribe, emitió un comunicado en el que expresó “tristeza y dolor por el sentido del fallo”. “Respetamos las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho. Sin embargo, frente al fallo emitido hoy, reafirmamos nuestra convicción sobre la inocencia del expresidente”, se lee en el documento.

La colectividad también anunció que la decisión será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá. “En caso de ser necesario, también se acudirá a otras instancias como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recordamos que esta no es una decisión definitiva. Mientras existan recursos judiciales pendientes, el expresidente Uribe conserva plenamente su presunción de inocencia”, concluye la bancada.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.