“La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta”: Petro sobre juicio a Uribe

El presidente Gustavo Petro se refirió al fallo de la jueza Sandra Heredia que encontró culpable, en primera instancia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El jefe de Estado aseguró que respalda la decisión de la jurista.

“Cual mención en contrario de sectores de la ciudadanía, no acierta con la verdad. La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta, es lo que un presidente demócrata debe hacer”, dijo.

“Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”, manifestó Petro en su cuenta en X.

E insistió en que “este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.

Más temprano, había dicho algo similar, también desde X: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”.

La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó al expresidente por el delito de soborno de actuación penal y fraude procesal. Según la decisión, quedó acreditado que el jefe de Centro Democrático que el expresidente fue el determinador de una red de manipulación de testigos para que hablaran a su favor y en contra del senado, Iván Cepeda.

