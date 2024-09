Petro se retractó de afirmaciones contra Enrique Vargas y mantuvo objeción de conciencia

Gustavo Petro durante alocución sobre software de espionaje Pegasus. Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro se retractó, por medio de un comunicado, de sus cuestionamientos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras al ser su hermano, Enrique Vargas Lleras, miembro de la junta directiva de la Nueva EPS y una de las personas que señaló de haber hecho parte de las presuntas irregularidades financieras que ocurrieron en la compañía. Sin embargo, el mandatario afirmó que al ser ciudadano tenía la posibilidad de “[apartarse] del cumplimiento” de la orden judicial que emitió el Consejo de Estado en el proceso iniciado por Vargas Lleras.

“Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos irregulares en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”, afirmó Petro.

Cumplimiento del fallo de tutela: pic.twitter.com/7eM3bROZme — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2024

Aun así, el presidente sostuvo que justificará “expresamente ante las autoridades judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por convicciones internas, que constituyen en [su] fuero íntimo razones de objeción de conciencia”, su posición frente al deber jurídico del fallo de tutela emitido por el tribunal. Además, dijo que “como ciudadano y como servidor público ha [actuado] siempre de manera crítica y directa denunciado la corrupción y el aprovechamiento ilegal e inmoral permitidos por un contexto de falencias en el funcionamiento [del] sistema de salud”.

“Sé que como servidor público debo someterme al ordenamiento jurídico, no obstante, considero que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”, señaló Petro en el comunicado.

El jefe de Estado apuntó que se amparará bajo el artículo 18 de la Constitución— que garantiza la libertad de conciencia— “para no ser obligado a actuar en contra de [sus] convicciones”. Añadió que retractarse de sus afirmaciones sobre las irregularidades en el manejo de las finanzas de esa compañía podrían indicar “la falsedad de [sus] denuncias”.

“Considero que mi objeción de conciencia en el presente caso está ponderada con la naturaleza de un reparo genuino, la seriedad con la que he asumido la defensa de los recursos públicos y la certeza que, al día de hoy con la información disponible, me habilita constitucionalmente apartarme del cumplimiento de esta orden judicial, sin que se produzca un daño cierto e irreparable en el tercero destinatario de la orden, lo que permite amparar el derecho invocado”, finalizó.

Este jueves, el mandatario se refirió a ese tema en un discurso en Caquetá, Florencia, en un evento sobre la conservación de la Amazonía. Desde allí, reiteró que mientras Vargas Lleras “tenía a su hermano en la junta directiva de la Nueva EPS, en donde se estaban presentando robos enormes del erario público, él le indicaba a su partido de manera pública y en textos públicos que estaba en desacuerdo con la Ley 100″.

