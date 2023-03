Petro se reunirá con expresidente Santos y ‘Timochenko’ para hablar de paz

Gustavo Petro y Juan Manuel Santos se reunirán este miércoles. Es la primera vez que lo hacen en calidad de presidente-expresidente. En la foto, un encuentro de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos cuando el primero era alcalde de Bogotá y el segundo era el primer mandatario.

En la mañana de miércoles se llevará a cabo un encuentro entre Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos. La reunión se celebrará tipo 9 de la mañana y el tema principal será la paz. La cita viene después del intercambio de comentarios en prensa ante las críticas emitidas por el presidente colombiano a los acuerdos de La Habana.

Además del encuentro con Juan Manuel Santos, el presidente Petro se reunirá con Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y quien actualmente funge como director del partido Comunes. Todavía no se sabe si las reuniones serán al simultáneo o si se harán una después de la otra, solo está claro el tema a hablar en ambos casos.

“Informo a la opinión pública que mañana me reuniré, en mi calidad de signatario del Acuerdo Final de Paz, con el señor presidente de la República, Gustavo Petro”, comentó Londoño en su cuenta de Twitter, para luego agregar: “La paz de Colombia, la implementación del Acuerdo y las garantías para todos los firmantes son los temas a tratar”.

Ambas reuniones vienen después de que el presidente Gustavo Petro criticara las negociaciones de La Habana y calificara de “incompleto” el acuerdo logrado. “No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad. No está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico, de antes”, fue uno de los cuestionamientos del primer mandatario.

“A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con algún grupo. Qué no se introdujo, no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado sin conocimiento sin industrialización”, fue el mensaje presidencial.

Ante la crítica del primer mandatario, Juan Manuel Santos salió a defender su legado y llegó a decir que el presidente y sus asesores no se habían leído el texto final. “Mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto. Eso que dijo el presidente Petro que no tenía el acuerdo está en él, está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchos críticos del acuerdo no se han leído el acuerdo”, dijo el expresidente.