Petro se sacudió y endureció el tono para mostrar fuerza en medio de fracturas internas

El presidente Gustavo Petro instaló los comités por el sí el jueves en Soledad (Atlántico), acompañado de Antonio Sanguino (mintrabajo), Angie Rodríguez (directora DAPRE), Armando Benedetti (mininterior) y Gustavo Bolívar (Director de Prosperidad Social). Foto: Presidencia de la República

Después de una convulsa semana, el presidente Gustavo Petro decidió recalibrar su estrategia. Pero no para calmar la tormenta que volvió a desatarse por escándalos y rencillas internas, sino para dejar claro que no piensa dejarse arrinconar. Aceptó el reto que le planteó su excanciller Álvaro Leyva con una carta –en la que lo tildó de “drogadicto”– y ahora busca convertir las acusaciones en combustible para seguir marcando la agenda y controlar la narrativa pública. Su objetivo: que no pierda protagonismo la consulta popular con la que busca...