“Quien diga que le dieron dinero para aprobar reformas está mintiendo”: Petro sobre Name

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

En medio de los señalamientos de corrupción al presidente del Congreso, Iván Name, este sábado el presidente Gustavo Petro negó que se le haya entregado dinero para aprobar las reformas del gobierno. “Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente está mintiendo”, declaró el jefe de Estado en su cuenta de X.

“El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor”, dijo el primer mandatario, quien compartió un video en el que el Name se pronuncia sobre el trámite de la reforma a la salud en frente de la plenaria del Senado y habla sobre la necesidad de conformar una comisión accidental que estudie la posibilidad de revivirla.

Le recomendamos: Así sacudió a la Casa de Nariño y al poder político el escándalo de la UNGRD

Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente esta mintiendo.



El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla.



Que la justicia haga su labor.

pic.twitter.com/gS2yRZUjNJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2024

Estas declaraciones se dan luego de que Name fuera señalado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, de recibir dinero -$3.000 millones- para impulsar el trámite de las reformas sociales del Gobierno Petro. En un comunicado de prensa, el presidente del Senado se defendió afirmando que no conoce a Pinilla y que las acusaciones son falsas.

“El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden dan cuenta de mi talante y mi proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD”, expresó Name.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.