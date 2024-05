“Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”: Petro sobre escándalo de UNGRD

Presidente Gustavo Petro y consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Foto: Consejería para las Regiones

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que presuntamente vincularía a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y a los presidentes del Congreso, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

En su cuenta de X, expuso que desde el inicio de su campaña en 2022 dejó claro que no toleraría la corrupción: “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”.

El mensaje del presidente se da después de que se conociera que el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla presentó a la Fiscalía un material que probaría que al Congreso presuntamente llegó dinero del Gobierno para adelantar el trámite de las reformas sociales.

Ortiz, quien desde 2023 está al frente de la Consejería para las Regiones, habría sido supuestamente el puente para esta transacción de $4.000 millones. Tanto la consejera, como los presidentes Name y Calle han defendido su buen nombre y anunciado medidas legales, indicando a su vez que todo sería para desviar la atención de los verdaderos culpables de los casos de corrupción en la entidad.

Hace un poco más de dos meses, Olmedo López, quien dirigía la UNGRD, presentó su renuncia debido al escándalo de los carrotanques de La Guajira. Más tarde se dijo que Pinilla también habría estado vinculado con los sobrecostos que se presentaron en el contrato para adquirir los vehículos.

Para analizar el nuevo caso de la Unidad, Presidencia ordenó la realización de una Mesa Técnica con la presencia de entidades como la Secretaría de Transparencia y la Procuraduría, con el objetivo de determinar si los señalamientos del exfuncionario son certeros.

