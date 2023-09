“Me dicen tonto por no presentar una terna para fiscal de amigos”: Petro

Gustavo Petro en el XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en Bucaramanga, el 1 de septiembre de 2023. Foto: Erick Sánchez -Presidencia

Este viernes, desde Bucaramanga (Santander), el presidente Gustavo Petro habló sobre el papel de la Fiscalía, en el XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria. “Mis investigaciones hechas en el pasado sobre el papel del paramilitarismo dentro del Estado nos mostró cómo esas agrupaciones veían con privilegio cómo cooptar las instancias judiciales, específicamente las de la investigación, es decir, la Fiscalía. Esa época de cooptación de la cúpula de la Fiscalía por el paramilitarismo hoy confesa debería ser la base de una reflexión alrededor de esta instancia”, dijo el mandatario.

El presidente aseguró que una de las grandes reformas debe ser cómo separar el aparato estatal y el investigador para prevenir este tipo de cooptación por parte de las estructuras criminales. “No puede haber una justicia al lado de la ciudadanía si esto ocurre [...] Y al lado de eso está la cooptación de la justicia por el poder político”, continuó Petro.

Para ahondar en este punto habló la terna que presentó para reemplazar como Fiscal General a Francisco Barbosa (Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda). “Presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos sin tener contacto personal en procesos que tenían que ver con el paramilitarismo. Básicamente, porque sentí que a pesar de la amenaza y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen a raíz de ese hecho que yo soy un tonto porque lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad”, afirmó el primer mandatario.

“¿A quién podría yo hacer apresar si el fiscal es mi amigo?”, preguntó Petro. “Podrían ustedes hacer varias conjeturas pero llegaríamos a una conclusión, la justicia dejaría de ser justicia, la justicia se convertiría en venganza, se convertiría en instrumento de selección política”.

Entre otros asuntos, y al hablar de la justicia, el presidente hizo una comparación: “Entre más impunidad hacia los verdaderos actores de la violencia en Colombia se conseguía, más se alzaban las penas para los delincuentes del común. Pensando en el aplauso de la sociedad. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes. Más se abraza el poder político con el narcotráfico”.

