“Se lo tiraron para hacer una chambonada”: Petro sobre metro de Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE - José Méndez

Desde Barranquilla, el presidente hizo referencia una vez más al metro subterráneo de Bogotá este viernes. “Le metimos la plata, el estudio, entregamos el estudio y los politiqueros sectarios se lo tiraron para hacer una chambonada, que es lo que están haciendo en la ciudad de Bogotá”, dijo en la clausura de la Feria de las Economías para la Vida.

En el evento, el presidente también hizo un nuevo llamado a acelerar la transición energética en Colombia y destacó que la dependencia del carbón, petróleo y gas debe finalizar en menos de una década. ”Si la humanidad no ha cortado sus vínculos y pone en desplome el consumo mundial del carbón, del petróleo y del gas después de 10 años, ¿ya para qué?”, dijo Petro.

Le recomendamos: “No tenemos competencia alguna para sancionar al presidente Petro”: presidente CNE

“Ya venimos hacia la situación del punto de no retorno. No es que la humanidad no lo sepa. Normas mundiales empiezan a aparecer, tímidas pero empiezan”, anotó el jefe de Estado, quien citó ejemplos como la fecha límite para dejar de producir vehículos que funcionen con gasolina, la cual podría llegar en 2035.

Petro hizo referencia también a los próximos comicios: “La revolución comienza en casa no hay que necesidad de tomarse el Estado, aunque también porque si nos queda un depredador en la presidencia en el año 2026 acaba hasta con el nido de la perra”.

El presidente aseguró que la región Caribe tiene el potencial de convertirse en una vanguardia en energía limpia, aprovechando sus abundantes recursos de sol, viento y agua, y se refirió a las altas tarifas de generación eléctrica en esa costa. “Es una deuda que dejó [Iván] Duque a cada uno de ustedes, y a mí. En el COVID, los dejó endeudados porque él no subió la tarifa, entonces cobraron eso que no subió ahora”, anotó Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.