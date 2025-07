“Un desafío a mi gobierno”: Petro sobre presunta exportación de carbón a Israel

El presidente Petro durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Foto: Presidencia de la República

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló este jueves que su cartera recibió una alerta por la posible salida de un buque cargado con carbón hacia Israel, a pesar de la orden del presidente Gustavo Petro de prohibir ese tipo de exportaciones debido a su postura sobre la guerra en Gaza.

“La alerta es sobre la salida de un buque (Fortune) con carbón desde Puerto Nuevo (Ciénaga - Magdalena) con destino a Hadera, Israel, hoy julio 24 a las 7:47 a. m.”, afirmó Sanguino. El ministro señaló que la información fue entregada por trabajadores del sector minero en Riohacha, en el marco del plan de reacción inmediata lanzado por su despacho para atender denuncias laborales.

🚨Hemos recibido una denuncia muy delicada por parte de los trabajadores del sector carbón en Riohacha, en el marco del plan de reacción inmediata que hemos lanzado para atender las denuncias de los trabajadores y sindicatos del sector.



La alerta es sobre la salida de un Buque… pic.twitter.com/Fy4OaXT1Kg — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 24, 2025

Sanguino anunció que el hecho sería comunicado de inmediato al Ministerio de Comercio y al presidente Gustavo Petro para evaluar posibles decisiones frente a una eventual violación del decreto que prohíbe la venta y exportación de carbón colombiano a Israel, país que el Gobierno ha calificado como responsable de un genocidio en Gaza.

El presidente Petro reaccionó públicamente: “Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno”. El mandatario pidió una reunión urgente entre el ministro de Trabajo y los sindicatos del sector, así como un informe sobre el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la explotación del carbón y los derechos de las comunidades indígenas.

Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno. Le pido al ministro de trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón.



E informe de cunplimientos de sentencias de la corte constitucional sobre la ezplotación del carbon y el… https://t.co/IGPZpvBhKm — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2025

Petro también anunció que se convocará a una reunión con autoridades indígenas Wayúu y de otros pueblos afectados, y ordenó a la Armada prepararse para detener buques que se dirijan a Israel.

Más tarde, Sanguino informó desde Riohacha que había visitado la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en La Guajira. “Con nuestro equipo escuchamos a trabajadores del carbón y sus sindicatos”, afirmó.

Estuve en Riohacha y visité la Dirección Territorial de @MintrabajoCol en La Guajira. Con nuestro equipo escuchamos a trabajadores del carbón y sus sindicatos. Seguimos construyendo un Ministerio cercano a la gente y comprometido con una transición justa. pic.twitter.com/5RVA0JvJov — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 25, 2025

El presidente ya había hablado del tema esta semana. Durante la VII Ministerial de Energía de la Celag acusó a su exministro de Comercio Luis Carlos Reyes de no obedecer la prohibición y pidió “al pueblo suizo que bloquee a Glencore”.

“Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas, cuando el presidente decretó que no. O sea, ¿el presidente de Colombia es un cascarón que no tiene poder? ¿Es un títere? ¿El poder está en otro lado? El ministro anterior me engañó”, afirmó el jefe de Estado.

Aseguró que Reyes, cuando era ministro, “no pasó por filtros jurídicos” el decreto con la prohibición, que tuvo “dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Gaza”.

En respuesta, el exministro Reyes escribió en X: “Presidente, desde el MinCIT dimos una gran pelea contra la cláusula que volvía el decreto inocuo. Aun así, usted mismo la impuso, alegando que el Mossad nos había infiltrado y que si no la poníamos la Corte Constitucional tumbaba el decreto”.

