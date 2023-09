“Nunca he sacado ni un millón de votos en esas regiones”: Petro le responde a su hermano

Gustavo Petro votando en las elecciones presidenciales 2022. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Ahora que el presidente aclaró que no tiene síndrome de Asperger, otra de las declaraciones de su hermano, Juan Fernando Petro, en el programa Los Informantes se ha tomado el foco de la luz pública. Se trata de sus afirmaciones sobre el millón y medio de votos extra que sacó Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones el año pasado.

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que.... Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”, dijo el hermano del primer mandatario, quien habló sobre el trabajo que se adelantó en las cárceles en el marco de las elecciones.

Al respecto, el profesor de la Universidad del Rosario Yan Basset compartió algunos datos, sumando los sufragios en el Urabá Antioqueño, el Magdalena Medio y Norte de Santander: “En primera vuelta, ganó [Rodolfo] Hernández de lejos con un poco más de 600.000 votos, seguido de Petro, 315.000, y Fico 250.000. En segunda vuelta, ganó Hernández con unos 875.000 votos, frente a Petro 420.000 votos”.

El mismo presidente no tardó en hacer sus aclaraciones. “Siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, dijo en concordancia con los números expuestos por Basset.

“Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, afirmó Petro.

En todo caso, Norte de Santander y el Magdalena Medio están lejos de figurar entre las regiones donde el voto Petro más crece entre 2018-2022. Si algo, el Urabá Antioqueño, pero menos que el Pacífico en general, y las ciudades.https://t.co/0XBPSSaZMz — Yann Basset (@yannbasset) September 5, 2023

A respecto, el expresidente Andrés Pastrana, dijo en diálogo con Caracol Radio: “Aquí lo que está apareciendo al presidente Petro es el síndrome de ladrón de votos. Porque clarísimamente está apareciendo en cada elección un número de votos que no sabemos de dónde salen. Y segundo, no solamente es el síndrome de ladrón de votos, sino que también vemos cómo todos los días aparece dinero y dinero más dinero que no fue registrado”.

Congresistas de la oposición como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, del Centro Democrático, se han referido al tema llamándolo “el pacto de La Picota”. “No solo reconocen el pacto de La Picota, ¿explican haber llegado a la presidencia por la presión desde las cárceles? Diálogos con ‘narcos’ y grupos armados le sumaron 1.5 millones de votos a Petro, según su hermano”, trinó la segunda al compartir la noticia.

¿Esta declaración acaso no es clara? El pacto de la Picota fue esto que explica el hermano de Petro. El "trabajo" en las cárceles fue decisivo para lograr una votación de más de un millón, en ciertas zonas como Urabá y Magdalena medio. pic.twitter.com/cOX2w0MoXK — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 4, 2023

