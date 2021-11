Petro tampoco reconocería el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua

El precandidato presidencial dentro del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fijó su postura frente a la elección, el pasado domingo, de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y tras calificar lo que ha sucedido en el país centroamericano como “no democracia”, aseguró que no reconocería esa elección, tal y como lo ha hecho el presidente Iván Duque.

“Cuando un candidato, que al mismo tiempo es presidente, y ya hemos tenido ese caso en Colombia, pone presos a sus opositores y persigue a sus opositores y los ‘chuza’, pues eso no es democracia. Yo no las reconocería, porque al igual que yo critiqué el que a mí, por ejemplo, en el gobierno Uribe se me hubiera perseguido, por la misma razón que acaba de suceder en Nicaragua, pues no puedo aceptar lo que pasó”, expresó el senador de Colombia Humana.

Petro recalcó que Daniel Ortega se reeligió por cuarta vez en medio de cuestionamientos de varios sectores de su país y que es claro que en el proceso electoral persiguió y detuvo a varios de sus candidatos contradictores, lo cual implica que los comicios pierdan legitimidad.

Y enfatizó que, si de él dependiera, no reconocería las elecciones en Nicaragua, teniendo en cuenta, además, que “ese ganador (Ortega) después de ganar, insulta a los vencidos”. “La dignidad precisamente consiste en que, si alguien no quiere una victoria legítima, entonces debe ser absolutamente indulgente con el vencido, porque si no eso no es un gran ganador”, dijo.

La posición de Petro es similar a la adoptada por el presidente Iván Duque, quien incluso llamó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americano (OEA), que está próxima a reunirse, a hacer una declaración conjunta en contra del triunfo de Ortega. “Seamos claros, en esto no nos podemos enredar y hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay en Nicaragua no son unas elecciones libres. Eso era crónica de un fraude anunciado: los opositores a la cárcel, empresarios a la cárcel, la prensa se acallaba”, dijo el primer mandatario, señalando que, en consecuencia, Colombia no reconocía el resultado electoral que favoreció a Ortega con el 75% de la votación.

Además de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, Canadá, Panamá, Brasil, Chile, entre otras naciones, tampoco han reconocido la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua.