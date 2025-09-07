No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro busca una apuesta definitiva: sacude a su gabinete y agita la agenda internacional

El presidente Gustavo Petro tiene previsto liderar este lunes un cónclave del alto Gobierno para reconfigurar a las fuerzas que lo rodean. La derrota en el Senado con la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional lo puso en guardia. Estados Unidos y Venezuela entran en esa ecuación. ¿Y la oposición?

Daniel Valero
Daniel Valero
07 de septiembre de 2025 - 01:06 a. m.
El presidente Gustavo Petro, quien lidera los consejos de ministros desde la Casa de Nariño, citó para este lunes a un cónclave del alto Gobierno para reconfigurar las fuerzas políticas que lo rodean,
El presidente Gustavo Petro, quien lidera los consejos de ministros desde la Casa de Nariño, citó para este lunes a un cónclave del alto Gobierno para reconfigurar las fuerzas políticas que lo rodean,
Foto: Presidencia

Los mensajes a través de Line han sido constantes durante los últimos cinco días. Unos los escribe directamente el presidente Gustavo Petro, otros los rebotan algunos de sus asesores a través de WhatsApp y en su mayoría los ministros analizan cómo les impactará en sus gestiones lo que en ellos se dice. Y la razón es sencilla: hay una inconformidad latente del jefe de Estado con su gabinete y por eso quiere tomar medidas de fondo que le permitan robustecer su entorno para que el epílogo de su mandato siente las bases de una lucha...

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
