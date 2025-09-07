Petro busca una apuesta definitiva: sacude a su gabinete y agita la agenda internacional

El presidente Gustavo Petro, quien lidera los consejos de ministros desde la Casa de Nariño, citó para este lunes a un cónclave del alto Gobierno para reconfigurar las fuerzas políticas que lo rodean, Foto: Presidencia

Los mensajes a través de Line han sido constantes durante los últimos cinco días. Unos los escribe directamente el presidente Gustavo Petro, otros los rebotan algunos de sus asesores a través de WhatsApp y en su mayoría los ministros analizan cómo les impactará en sus gestiones lo que en ellos se dice. Y la razón es sencilla: hay una inconformidad latente del jefe de Estado con su gabinete y por eso quiere tomar medidas de fondo que le permitan robustecer su entorno para que el epílogo de su mandato siente las bases de una lucha...