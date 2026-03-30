Esta es la ruta que el Gobierno Petro traza sobre derechos humanos para los próximos 10 años

La implementación de un plan nacional de derechos humanos tiene su génesis en 2018, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro la impulsó. La estrategia que trazaron es a 10 años. Foto: Presidencia

En un borrador de decreto que contiene 10 capítulos y que se complementa con un documento ampliado de 146 páginas, el Gobierno trazó la ruta de lo que considera debe ser el refuerzo de una política de derechos humanos que atraviese varios aspectos, incluido el sector privado. Si bien todo está en fase de consultas y puede tener modificaciones, la línea de la saliente administración es que todo lo allí consignado rija durante los próximos 10 años.

Eso se traduce en que el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” que prevé la actual Casa de...