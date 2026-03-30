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Esta es la ruta que el Gobierno Petro traza sobre derechos humanos para los próximos 10 años

El Gobierno del presidente Gustavo Petro diseñó un “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” que tendría vigencia hasta 2036. Habla de cláusulas con este enfoque para grandes proyectos de infraestructura, mineros y de hidrocarburos. También toca la entrega de tierras y áreas como la salud y la educación. Así se construyó la estrategia.

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Redacción Política
30 de marzo de 2026 - 11:04 a. m.
La implementación de un plan nacional de derechos humanos tiene su génesis en 2018, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro la impulsó. La estrategia que trazaron es a 10 años.
La implementación de un plan nacional de derechos humanos tiene su génesis en 2018, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro la impulsó. La estrategia que trazaron es a 10 años.
Foto: Presidencia

En un borrador de decreto que contiene 10 capítulos y que se complementa con un documento ampliado de 146 páginas, el Gobierno trazó la ruta de lo que considera debe ser el refuerzo de una política de derechos humanos que atraviese varios aspectos, incluido el sector privado. Si bien todo está en fase de consultas y puede tener modificaciones, la línea de la saliente administración es que todo lo allí consignado rija durante los próximos 10 años.

Eso se traduce en que el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” que prevé la actual Casa de...

Por Redacción Política

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Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 47 minutos
Ojalá esto sea para bien y mejorar la calidad de vida y sea viable lo que se propone, en un estado que no ha hecho presencia en su territorio las comunidades siempre van a solicitar al proyecto de infraestructura y minería que sea este el que se las solucione, esperemos que el estado esté también ahí aportando y no solo al privado o que se impidan hacer los proyectos porque las pretensiones son muy grandes.
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