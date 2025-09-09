No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Agenda en Congreso obliga a Petro a recalcular sus movidas con los partidos: ¿qué sigue?

El remezón que dejaría por fuera del Ejecutivo a tres o más ministros quedó en pausa por las cuentas que hacen desde la Casa de Nariño de cara a los debates del presupuesto, la reforma tributaria y otros proyectos cruciales para el devenir político y electoral de la izquierda. El presidente citó a sus ministros a una reunión de emergencia para evaluar el paso a seguir tras la derrota que recibió su coalición en el Senado.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
09 de septiembre de 2025 - 11:10 a. m.
Foto: Juan Diego Cano

La conmoción en el interior del gabinete por la solicitud de renuncia a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; Comercio, Diana Morales; y TIC, Julián Molina, se mitigó en las últimas 24 horas. El panorama se transformó radicalmente este domingo, luego del regreso del presidente Gustavo Petro al país tras su paso por Japón. Al retomar sus funciones en Palacio, el mandatario ordenó programar una serie de reuniones de alto nivel para evaluar los efectos de la derrota de su coalición en el Senado por la elección de Carlos Camargo como...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
