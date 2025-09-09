Agenda en Congreso obliga a Petro a recalcular sus movidas con los partidos: ¿qué sigue?

¿Qué pasará con las renuncias que pidió el Gobierno Petro a tres ministros tras elección de Carlos Camargo? Foto: Juan Diego Cano

La conmoción en el interior del gabinete por la solicitud de renuncia a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; Comercio, Diana Morales; y TIC, Julián Molina, se mitigó en las últimas 24 horas. El panorama se transformó radicalmente este domingo, luego del regreso del presidente Gustavo Petro al país tras su paso por Japón. Al retomar sus funciones en Palacio, el mandatario ordenó programar una serie de reuniones de alto nivel para evaluar los efectos de la derrota de su coalición en el Senado por la elección de Carlos Camargo como...