Petro tira línea sobre paz y lucha contra el hambre en posesión de directores

El presidente Gustavo Petro posesionó a siete altos funcionarios este miércoles. Foto: presidencia

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro posesionó a siete altos funcionarios para dirigir varias de las direcciones del Estado que aún estaban en mora. José Reyes Rodríguez Casas es el nuevo director de la unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, mientras que Pablo Francisco Pardo dirige de ahora en adelante el Fondo de Programas Especiales para la Paz del DAPRE. El jefe de Estado también posesionó a Stalin Antonio Ballesteros García como director de Colombia Compra Eficiente, a Carlos Fernando García Manosalva como la cabeza de Migración Colombia, a Sneyder Alfonso Manzur Arrieta como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y a Dagoberto Quiroga Collazos como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. El último en posesionar fue Mauricio Katz García, antiguo secretario general de la Comisión de la Verdad y quien hoy asumió como liquidador de la misma entidad que terminó hace unas semanas su mandato.

En el evento protocolario fue inexistente la paridad de género. El propio Petro lo reconoció: “Es un cuadro un tanto machista,, no se debe repetir porque la idea general de vinculación de este gobierno es la presencia fundamental de la mujer y de la diversidad étnica del país”. Tanto en el principio, como en el final, el primer mandatario reiteró el evidente asunto. Al terminar su intervención agregó si bien este equipo que inicia labores es solo de hombres, espera que el próximo sea solo de mujeres “para equilibrar”.

Como es usual, el presidente en este tipo de espacios le tiró línea a sus nuevos funcionarios. Por la naturaleza de cada dirección, Petro puso sobre la mesa los enfoques que se deben tener en torno a la paz, el manejo de la migración, la lucha contra el hambre y la seguridad.

Migración

El primer mandatario le habló primero a Carlos Fernando García Manosalva, nuevo director de Migración Colombia. Su mensaje estuvo especialmente dirigido a la situación de violaciones que sufren los migrantes que atraviesan la selva del Darién, que marca el paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Al respecto, el pasado 21 de julio Naciones Unidas estimó que cerca de 50 mil personas llegaron al país centroamericano por esa vía, y va en aumento. Violencia física, sexual y el asalto son algunos de los abusos que viven los migrantes que atraviesan la selva.

Por ello, el jefe de Estado le indicó a García Manosalva que la migración por la selva del Darién “merece especial atención”. “Hay quienes nos piden que los devolvamos [a los migrantes], pero debemos tener una ruta de asistencia. Es mejor que haya presencial estatal para las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece mejor que el Estado esté a que no esté”, dictó.

Así mismo expresó que deben ser levantadas todas las órdenes de prohibición de entrada al país “que expidió el pasado gobierno por sectarismo político”. Aprovechó para lanzar una pulla sobre lo que piensa de la administración del expresidente Iván Duque: “Ese tipo de actitudes dictatoriales no se deben establecer como política de la Cancillería y tampoco de Migración Colombia”. El comentario responde a los señalamientos que hizo la derecha durante la pasada campaña, y en años anteriores, que aseveró que la llegada de Petro al poder representaba el peligro de que Colombia se “volviera como Venezuela”.

Petro también dijo que debían avanzar en el Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos, que sacó el expresidente Duque porque “les permite permanecer en Colombia, pero no acceder a derechos”. No obstante, esa frase es engañosa porque dicho mecanismo jurídico busca que, justamente, los migrantes puedan acceder a los derechos humanos. Los extranjeros y migrantes no tienen el el país los mismos derechos que los nacionalizados colombianos, pero el documento permite normalizar el ingreso al país de esta población, contratar con el Estado y hacer parte del Sistema General de Seguridad Social, entre otras cosas.

