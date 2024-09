“Este gobierno nunca lo hará”: Petro tras condena a fichas de Uribe por reelección

Presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

El presidente Gustavo Petro se pronunció este sábado tras la ratificación de las condenas contra tres altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe por el escándalo de la yidispolítica, que permitió la reelección del exmandatario en 2006. El mandatario aseguró que en su administración no se recurriría a la compra de votos para alcanzar un resultado similar.

“Judicialmente es un hecho que el cambio de la constitución para lograr la reelección del presidente se hizo comprando votos y con dineros públicos. Esto es algo que este gobierno nunca hará”, trinó el primer mandatario.

Judicialmente es un hecho que el cambio de la constitución para lograr la reelección del presidente se hizo comprando votos y con dineros públicos. Esto es algo que este gobierno nunca hará. https://t.co/l6JGsEWWbc — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2024

Este viernes, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior; Diego Palacio, exministro de Protección Social; y Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario general de la Presidencia, por el delito de cohecho. Según el alto tribunal, estos alfiles de Uribe coordinaron el ofrecimiento de cargos y prebendas para garantizar el apoyo de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, cuyos votos fueron determinantes para la aprobación de la reforma constitucional que habilitó la reelección.

Las palabras de Petro llegan en medio de un debate sobre la reelección presidencial que se intensifica, pues la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ya tiene listo un proyecto de acto legislativo que permitiría una vez más la reelección consecutiva y no consecutiva, no solo del presidente, sino también de alcaldes y gobernadores.

Desde esta semana, la legisladora ha empezado a buscar apoyos para el tránsito de su proyecto en el Capitolio. La iniciativa busca reformar los artículos 197, 204, 303 y 314 de la Constitución de 1991, y necesitaría superar ocho debates en el Congreso para ser aprobada.

Sin embargo, el panorama para el proyecto de Zuleta es adverso. El propio Petro, así como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, han expresado sus reservas sobre la viabilidad de la propuesta.

Aunque este sábado el presidente rechazó la compra de votos para alcanzar la reelección, no fue tan tajante como en otras ocasiones respecto a su interés en un segundo periodo en el poder. “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado”, había dicho el jefe de Estado en mayo de este año.

