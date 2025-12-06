Cabildeo diplomático y escenario electoral: esto es lo que sacude el diálogo entre Bogotá y Washington

Gustavo Petro, Donald Trump, Rosa Villavicencio y Marco Rubio son algunos de los protagonistas de la dura tensión que hay actualmente entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Desde hace un par de semanas, durante las reuniones estratégicas que se realizan con cierta periodicidad en la Casa de Nariño, se viene analizando de qué forma se pueden sacudir los canales de diálogo con Estados Unidos que –pese a la dura tensión binacional– siguen abiertos. Y si bien la interlocución no se da a los niveles esperados, aún hay puentes con los que una relación de más de 200 años se mantiene en pie.

En una de esas citas fue en la que se esbozó la necesidad de buscar alternativas que permitan llegar a la cúpula de la Casa Blanca,...