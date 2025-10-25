Esta es la bitácora de cinco días en los que Petro y Trump estallaron relación binacional

El presidente Gustavo Petro ondeó otra vez la bandera de "la guerra a muerte" durante su sexto plazoletazo de 2025. Lo realizó en Bogotá junto a varios de sus ministros.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El presidente Gustavo Petro entró en esta convulsionada semana en la historia como el primer jefe de Estado colombiano en ejercicio que –junto a una parte de su familia– terminó en la lista con la que Estados Unidos castiga a las personas que podrían tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico y el lavado de activos. La notificación le llegó el viernes, pasadas las 2 de la tarde, mientras se encontraba delineando los detalles de lo que, en el cierre de la tarde, se consolidó como su sexto plazoletazo electoral en lo que va de este 2025.
Petr...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación