Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Esta es la bitácora de cinco días en los que Petro y Trump estallaron relación binacional

El presidente Gustavo Petro dijo que no volvería a hablar de su par estadounidense, el magnate republicano Donald Trump. Álvaro Uribe, Venezuela, las elecciones del 2026 y hasta la estancada paz total están en la ecuación de una convulsa semana que tuvo su epílogo con el sexto plazoletazo del año en Bogotá. ¿Qué está en juego?

Daniel Valero
Daniel Valero
26 de octubre de 2025 - 01:06 a. m.
El presidente Gustavo Petro ondeó otra vez la bandera de "la guerra a muerte" durante su sexto plazoletazo de 2025. Lo realizó en Bogotá junto a varios de sus ministros.
El presidente Gustavo Petro ondeó otra vez la bandera de "la guerra a muerte" durante su sexto plazoletazo de 2025. Lo realizó en Bogotá junto a varios de sus ministros.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El presidente Gustavo Petro entró en esta convulsionada semana en la historia como el primer jefe de Estado colombiano en ejercicio que –junto a una parte de su familia– terminó en la lista con la que Estados Unidos castiga a las personas que podrían tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico y el lavado de activos. La notificación le llegó el viernes, pasadas las 2 de la tarde, mientras se encontraba delineando los detalles de lo que, en el cierre de la tarde, se consolidó como su sexto plazoletazo electoral en lo que va de este 2025.

Petr...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Nicolás Maduro

Verónica Alcocer

Estados Unidos

Venezuela

Narcotráfico en Colombia

Elecciones 2026

Marchas en Colombia

Asamblea Constituyente

Push Todos

Push

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.