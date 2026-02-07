Colombia y Estados Unidos: estos son los retos para mantener un vínculo que aún es frágil

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, junto a parte de sus gabinetes, reunidos en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.
Foto: Presidencia
“Creo que hemos vuelto un poco a la calma, no será permanente ni para siempre, pero hay que mirar lo positivo de lo conseguido”. Sin ser explícito, pero en clara referencia al resultado de su reunión con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, antes de regresar a Bogotá, habló en esos términos de la agenda que desarrolló en Washington durante la última semana. Y en entrevista con El Espectador, desde esa ciudad, lo dijo con estas palabras: “Creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un...
