Política
Colombia y Estados Unidos: estos son los retos para mantener un vínculo que aún es frágil

Luego de la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, esta semana en Washington, la relación bilateral ha vuelto a términos de cordialidad. Del trabajo que siga liderando el embajador Daniel García-Peña y los resultados que Colombia muestre, incluso más allá de sus fronteras, depende la sostenibilidad de lo alcanzado. El ambiente electoral está en la ecuación.

María Alejandra Medina y Redacción Política
07 de febrero de 2026 - 01:03 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, junto a parte de sus gabinetes, reunidos en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, junto a parte de sus gabinetes, reunidos en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.
Foto: Presidencia

“Creo que hemos vuelto un poco a la calma, no será permanente ni para siempre, pero hay que mirar lo positivo de lo conseguido”. Sin ser explícito, pero en clara referencia al resultado de su reunión con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, antes de regresar a Bogotá, habló en esos términos de la agenda que desarrolló en Washington durante la última semana. Y en entrevista con El Espectador, desde esa ciudad, lo dijo con estas palabras: “Creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un...

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com

Por Redacción Política

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 27 minutos
Les presento a la nueva mascota de Donald Trump: el totalmente amaestrado y domado, el humilde gustrago petribestia urrego.
William Velasco velez(16260)Hace 46 minutos
Mientras el Jefe del Gobierno del Cambio le cumpla las tareas que le fueron impuestas, se van arreglando las relaciones con EE.UU.
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 1 hora
Petro le llevó a TRUMP, de regalo, un réplica de una figura precolombina en oro macizo, que costó $ 700 millones. Y si a eso le sumamos el resto de regalos, fácilmente se llega a los $ 1.000 millones. Mientras tanto los colombianos están muriendo por falta de atención médica y medicamentos. En cambio, TRUMP le dio a PETRO una carpeta con una foto del encuentro con dedicatoria. Todo eso no debió valer más de 10 dólares, es decir, unos $ 40.000.
