Así se trazó la ruta que Petro quiere que Colombia despliegue ante Naciones Unidas

El presidente Gustavo Petro tiene previsto llegar a Estados Unidos en la noche del próximo domingo. Palestina, Israel y el narcotráfico son temas claves de una agenda que tendrá un desarrollo posterior en Santa Marta. ¿Por qué?

Redacción Política
19 de septiembre de 2025 - 02:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro tiene previsto intervenir ante el pleno de Naciones Unidas el 24 de septiembre próximo.
El presidente Gustavo Petro tiene previsto intervenir ante el pleno de Naciones Unidas el 24 de septiembre próximo.
Foto: Juan Diego Cano

Con el fin de buscar que se dé un mensaje de unidad latinoamericana frente a la administración del magnate republicano Donald Trump, y que de paso se sienten las bases para lo que se prevé como un diálogo que sobrepase al continente en torno a asuntos globales, el presidente Gustavo Petro está ultimando lo que será su agenda de cerca de una semana en Nueva York en el marco de la asamblea de Naciones Unidas.

Será su última intervención como jefe de Estado ante esta instancia multilateral y, como lo ha venido esbozando en sus más recientes...

Por Redacción Política

JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 12 minutos
24 DE MAYO, REVISEN REDACCIÓN, ES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Olegario (51538)Hace 17 minutos
Uy, por fin está bien atalajado don Petrosky! Aplausos. Se puede vestir bien, de acuerdo con la ocasión, no?
