Así se trazó la ruta que Petro quiere que Colombia despliegue ante Naciones Unidas

El presidente Gustavo Petro tiene previsto intervenir ante el pleno de Naciones Unidas el 24 de septiembre próximo. Foto: Juan Diego Cano

Con el fin de buscar que se dé un mensaje de unidad latinoamericana frente a la administración del magnate republicano Donald Trump, y que de paso se sienten las bases para lo que se prevé como un diálogo que sobrepase al continente en torno a asuntos globales, el presidente Gustavo Petro está ultimando lo que será su agenda de cerca de una semana en Nueva York en el marco de la asamblea de Naciones Unidas.

Será su última intervención como jefe de Estado ante esta instancia multilateral y, como lo ha venido esbozando en sus más recientes...