Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estos son los impactos que trae el nuevo choque Petro y Trump por narcotráfico

El presidente de Estados Unidos aseguró, sin pruebas, que el presidente de Colombia es un “líder del narcotráfico”. Petro recibe respaldos y busca capitalizar esta nueva ruptura con el principal socio comercial del país.

Redacción Política
20 de octubre de 2025 - 02:04 a. m.
El presidente Gustavo Petro respondió a la acusación, sin pruebas, de Donald Trump de que es un "líder del narcotráfico".
El presidente Gustavo Petro respondió a la acusación, sin pruebas, de Donald Trump de que es un "líder del narcotráfico".
Foto: Archivo Particular

En tan solo 26 minutos se gestó una nueva crisis diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump. Aunque ya había declaraciones de uno y otro gobierno cuestionándose entre sí, no fue sino hasta la mañana de este domingo que el enfrentamiento alcanzó nuevos niveles.

El nuevo choque entre Colombia y su principal socio comercial, Estados Unidos –con el que tiene una relación diplomática de más de 200 años–, llega cuando faltan 223 días para las elecciones presidenciales de 2026.

Las acusaciones de Trump, en medio de...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Donald Trump

Gustavo Petro

Narcotráfico

Colombia

Estados Unidos

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 4 minutos
La vieja historia que niegan muchos: https://www.planetadelibros.com.co/libro-conexion-colombia/331013
ART RT(16144)Hace 14 minutos
Petro logro su cometido, que se hable del Trump y no de su Petro desastre.
Jorge López(60581)Hace 34 minutos
Petro, el Estadista del Magáfono. No le interesa pasar a la Historia porque sabe que la está destruyendo, y que no hay futuro con el progresismo oligarca en el gobierno.
Pathos(78770)Hace 37 minutos
Petro logro lo q que buscaba de una manera irresponsable y calculada, sin importarle el bienestar del pais. No hay política de Estado sino bravuconada, demagogia y torpeza.Ya la Corte constitucional debe intervenir y poner orden en tanto abuso de poder
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 43 minutos
Trump es un desgraciado y Petro es un cretino. Disfruta la pelea y se cree Simón Bolívar. Esto no lo arregla ni Daniel García-Peña quien conoce muy bien a los gringos.
  • Jorge López(60581)Hace 33 minutos
    Daniel García Peña es un tipo súper capaz, pero está solo, es más, Petro es su más grande enemigo , todo lo que hace Daniel, Petro, el doctor megáfono, lo destruye
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.