Estos son los impactos que trae el nuevo choque Petro y Trump por narcotráfico

El presidente Gustavo Petro respondió a la acusación, sin pruebas, de Donald Trump de que es un "líder del narcotráfico". Foto: Archivo Particular

En tan solo 26 minutos se gestó una nueva crisis diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump. Aunque ya había declaraciones de uno y otro gobierno cuestionándose entre sí, no fue sino hasta la mañana de este domingo que el enfrentamiento alcanzó nuevos niveles.

El nuevo choque entre Colombia y su principal socio comercial, Estados Unidos –con el que tiene una relación diplomática de más de 200 años–, llega cuando faltan 223 días para las elecciones presidenciales de 2026.

Las acusaciones de Trump, en medio de...