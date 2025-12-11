Logo El Espectador
Política
Petro vs. Trump: se calentó el cóctel verbal tras amenazas de acción directa de Washington a Bogotá

La Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro, se puso en guardia tras los dardos del republicano Donald Trump. Se descarta ruptura diplomática, pero sube tensión en medio de la incertidumbre electoral.

Redacción Política
11 de diciembre de 2025 - 11:02 a. m.
Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) tienen una dura e insalvable distancia ideológica.
Las cada vez más constantes amenazas verbales que la actual administración de Estados Unidos lanza sobre Colombia en respuesta a las altisonantes declaraciones que suelen moverse ahora con más fuerza desde la Casa de Nariño, derivaron este miércoles en una serie de epítetos desde los líderes de ambas naciones que no se habían visto en al menos las últimas cuatro décadas.

La razón es que ante los señalamientos que cada tanto hace el presidente Gustavo Petro sobre el accionar del magnate republicano Donald Trump, a quien de a poco han venido...

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 6 minutos
Y, un buen número de los medios de comunicación colombianos, dedicados a "darles bombo" al uno y al otro (cuando en Colombia se está en plena campaña electoral). Lo grave es que, con la lambonería y el sesgo intentando afectar a una de las partes, lo que están haciendo es catapultar y elevar al estrellato a quien quieren perjudicar. Un estúpido extranjero puede intentar meter miedo a un país, pero las mayorías de ese país, se opondrán siempre a cualquier intento de intervención foránea.
Noticioso(6975)Hace 6 minutos
No es cierto! En Colombia ahora hay menos droga! Pero porque Petro y Periketti se la han olido TODA. Se nota que les gusta llegar "entonaditos" a hablar boludeces 3 horas sin parar e inventarse cifras sin sustento en sus sainetes televisados semanales; o en las entrevistas, donde ese oligofrénico no puede parar de hablar tonterías, sacudirse en la silla y ondear ese lapicito, convencido de que le está "enseñando algo muy importante a la humanidat"
Noticioso(6975)Hace 7 minutos
Falso! La estrategia de "paz total" de Petro es mejor y 3: 1. Antes de ningún compromiso, cese al fuego total, 2. Los secuestrados, pues... que se esperen porque deben ser "blanquitos ricos", 3. Hablar y hablar y hablarles sin rumbo ni estrategia, porque igual algún día el delincuente se va a cansar de delinquir ¿cierto?, y 4. Si nada de esa brillantez funciona: echarle la culpa a "prensa mosad" y a "los ricos". INFALIBE. MedioOriente y Colombia, remansos de paz gracias a Petro
Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 9 minutos
Definitivamente en Colombia hay demasiadas "Mariana Corinas Machado", con ganas de que invadan al país, sin importar los muertos. A esto lo llaman dizque seguridad no se que. Para muestra un botón: señor editor de noticas políticas del Espectador, señor "Pacho Santos, o no alias Fico?. Definitivamente quieren pasar del 18% de aceptación que tienen dentro la comunidad política a costa de muchos muertos.
Bueno Bueno(20426)Hace 11 minutos
Cualquier invitación que le haga Petro ni se va a enterar, allá el proceso es, derecha de Colombia, Rubio, Moreno y Trump. Dudo que Trump sepa cual es la capital de Colombia.
