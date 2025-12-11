Petro vs. Trump: se calentó el cóctel verbal tras amenazas de acción directa de Washington a Bogotá

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) tienen una dura e insalvable distancia ideológica. Foto: Archivo Particular

Las cada vez más constantes amenazas verbales que la actual administración de Estados Unidos lanza sobre Colombia en respuesta a las altisonantes declaraciones que suelen moverse ahora con más fuerza desde la Casa de Nariño, derivaron este miércoles en una serie de epítetos desde los líderes de ambas naciones que no se habían visto en al menos las últimas cuatro décadas.

La razón es que ante los señalamientos que cada tanto hace el presidente Gustavo Petro sobre el accionar del magnate republicano Donald Trump, a quien de a poco han venido...