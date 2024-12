“El caso de Daniel Mendoza me supo más a estalinismo que a feminismo”: Petro

Gustavo Petro y Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la polémica por la postulación de Daniel Mendoza Leal, conocido por su serie Matarife, como embajador de Colombia en Tailandia. A través de un mensaje en su cuenta de X, difundió un video del mismo Mendoza Leal en el que su exesposa, Gina Sastre, lo respalda y rechaza los cuestionamientos en su contra.

“El estalinismo es un sistema de ideas que a nombre de la revolución y la clase obrera, mató la libertad. El caso de Daniel Mendoza me supo más a estalinismo que a feminismo. Aquí las palabras de Gina Sastre, excompañera de Daniel durante 26 años”, comentó el mandatario en su trino.

El estalinismo es un sistema de ideas que a nombre de la revolución y la clase obrera, mató la libertad



El caso de Daniel Mendoza me supo más a estalinismo que a feminismo. Aquí las palabras de Gina Sastre excompañera de Daniel durante 26 años. pic.twitter.com/7MJxl9DIXL — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2024

Aunque Mendoza renunció a ser embajador en Tailandia, el presidente Petro siempre defendió su nombre con el argumento de que los criticaron porque “salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras”, pero que nunca se habló de casos de violencia. “Cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor (...) ni que fuera Pinochet, yo no soy Uribe ni un cura rezandero, soy un emancipador”, aseguró el jefe de Estado.

Sin embargo, los cuestionamientos contra la decisión también se produjeron por una serie de trinos de Mendoza con frases violentas y machistas, los cuales, según el entonces candidato a embajador, eran parte de una obra de ficción. Los argumentos de ambos no convencieron a varios sectores, incluso a voces del Gobierno que pidieron tumbar la nominación.

Laura Gil, embajadora itinerante para la política global de drogas, embajadora en Austria y representante permanente ante la ONU en Viena, aseguró que ya manifestó sus molestias ante el alto gobierno por el caso del creador de la serie Matarife. “He comunicado mis preocupaciones en privado y ahora lo hago en público: los trinos del señor Mendoza constituyen violencia de género”, aseguró.

A ella se sumó Arlene Tickner, embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista, quien además le pidió al propio Mendoza no asumir el cargo. “Rechazo categóricamente los trinos de Daniel Mendoza Leal. Son misóginos y avalan la violencia sexual contra mujeres y niñas. Por respeto a nosotras, al Gobierno que dice defender y a Colombia, invito al señor Mendoza a apartarse de la aspiración a ejercer un cargo diplomático”, señaló.

Incluso la vicepresidenta Francia Márquez rechazó el nombre de Mendoza. “Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales”, afirmó.

Incluso habló del tema la hija del mandatario, Sofía Petro. “Estoy muy de acuerdo con las críticas, entiendo perfectamente el reclamo por los viejos trinos que hizo. También revisé su argumento de que son personajes de sus libros los que hablan en ellos. Puede ser, pero no tenemos manera de adivinar si él secunda o no esas frases. Esa falta de claridad es suficiente. Es justo que no haya sido nombrado”, dijo en una entrevista para El País.

