“Inició un golpe de Estado a la colombiana”: Petro vuelve a llamar a las calles

Durante todo el fin de semana, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que cree que se gesta un golpe de Estado en su contra. Una vez más, este domingo, el mandatario se refirió al tema y volvió a llamar a una “movilización generalizada” para defender su mandato.

En los últimos días, el presidente ha vuelto a poner sobre la mesa su preocupación por un supuesto golpe en su contra. Según dice, porque la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si violó los topes de su campaña, lo que busca es dejarlo por fuera de la Casa de Nariño antes del 7 de agosto de 2026, cuando termine su mandato.

“Al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana”, escribió esta mañana en X, tribuna desde donde está buscando llamar a sus huestes para manifestarse.

Y agregó: “La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”.

La gran crítica del presidente Petro es que el CNE retomó la investigación en su contra. Lo anterior, luego de que el Consejo de Estado resolviera que el tribunal electoral sí tiene la competencia para hacerlo.

“Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022″, aseveró. Por ello, hizo un llamado a sus seguidores: “Ante un golpe de Estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada”.

En todo caso, el argumento de que el CNE tiene fuero ha dividido las opiniones. Roy Barreras, pieza clave de la campaña petrista y hoy embajador de Colombia en Londres, manifestó: “Todos los juristas constitucionalistas serios, incluso opositores, saben que el fuero presidencial es y ha sido integral. El CNE también sabe que no tienen competencia para investigar ni sancionar a un presidente”.

Sin embargo, el político matizó la teoría del golpe de Estado, asegurando que “nada ocurrirá contra el presidente. Los escenarios que sueña cierta oposición delirante de terminaciones anticipadas, abruptas e inconstitucionales del periodo presidencial, no son más que eso: un delirio peligroso”.

Por su parte, María Fernanda Cabal, férrea opositora de Petro y ya precandidata presidencial del Centro Democrático, aseguró que “nadie despoja de nada” al presidente. “No mienta y recuerde cuando usted le pedía a Duque respetar la decisión de los jueces”, afirmó.

Mientras tanto, Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, defendió al Consejo de Estado, criticado por Petro por decidir sobre la competencia del Consejo Electoral; “El Consejo resolvió con total fuerza vinculante (puede discreparse pero acatarse) el conflicto de competencias entre comisión de acusaciones y CNE”.

En todo caso, los ánimos ya están caldeados. Para el 19 de septiembre, sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores llamaron a manifestaciones en todo el país a favor de Petro. Según dijo Fabio Arias, presidente de la CUT, la expectativa es llegar a unos 500.000 manifestantes en las calles que defiendan al presidente.

Pero tan solo tres días después, el 22 de septiembre, la oposición saldrá a las calles con la consigna de “fuera Petro”. Se trata de una nueva convocatoria de la oposición que desde octubre del año pasado ha llamado a sus fuerzas en otras dos ocasiones.

Con todo eso, se augura entonces una campaña electoral que empezará desde ya, azuzada por la polarización y por la narrativa del golpe de Estado impulsada por Petro.

