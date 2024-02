“No quedamos satisfechos”: bancada Caribe tras reunión con Petro

Gustavo Petro junto a Elvia Sanjuán y Eduardo Verano, gobernadores de Cesar y Atlántico. Foto: Presidencia de la República. Foto: Presidencia de Colombia - CCARRION

El presidente Gustavo Petro recibió este miércoles, en la Casa de Nariño, a senadores y representantes a la Cámara del Caribe, quienes llegaron junto a los gobernadores del Atlántico (Eduardo Verano), Cesar (Elvia Sanjuán) y La Guajira (Jairo Aguilar) para reclamar un cambio urgente en las tarifas de energía eléctrica de esa región.

El encuentro se produjo luego de la convocatoria que hicieron algunos congresistas de iniciar una “huelga legislativa” hasta que no se solucione el tema; es decir, no agendar o votar proyectos del Gobierno si no hay compromisos concretos que beneficien a los usuarios del servicio.

Al cierre del encuentro, el presente Gustavo Petro aseguró, a través de su cuenta de X, que los congresistas y gobernadores que participaron del encuentro coincidieron en la necesidad de una reforma a la fórmula de tarifas de la Creg, lo que debería materializarse a través de varios proyectos en el Congreso. Según el mandatario, las tarifas de generación deben reflejar precios de libre competencia y no de “monopolio”.

Además, agregó que acordaron una “conferencia de alcaldes, gobernadores del Caribe, y fuerzas sociales para intensificar el plan de comunidades energéticas de energía limpia en el Caribe”, a lo que se suman otros cambios en las leyes que regulan el sector.

Varios congresistas celebraron “la voluntad del señor presidente” para buscar soluciones al problema, pero reiteraron que hasta el momento no se han logrado soluciones a corto plazo que se reflejen en un alivio para el bolsillo de los habitantes del Caribe.

Toda la bancada costeña se ha unido para lograr la reducción de tarifas en el Caribe y el país. Proponemos tres grandes acciones;



1. Cambio de la fórmula tarifaria en la CREG. La tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio.



