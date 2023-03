Petro y Bukele convirtieron Twitter en una arena de combate

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nayib Bukele, de El Salvador. Foto: Archivo Particular

Un fuerte intercambio de mensajes se presentó ayer (1 de marzo) entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. La gran cárcel que inauguró Bukele, -Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)- en la que están presos miles de pandilleros de una de las bandas urbanas más violentas de ese país: los Maras, fue lo que desató la discusión en Twitter entre ambos mandatarios.

La cárcel recién inaugurada ya ha causado varias críticas, pues el presidente de El Salvador ha publicado videos que dejarían ver una deficiente situación de los derechos humanos; sin embargo, otros salvadoreños e internautas justifican la medida ante una clara condena a la que deben enfrentarse los pandilleros.

Sin obviar la importancia de ese debate, el foco ha estado en el agarrón entre ambos presidentes, quienes sacaron a relucir su gestión y criticaron la del otro. Las pullas las empezó el presidente Petro, quien dijo que, ante “las fotos terribles. No me puedo meter en otros países, (pero) el campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofríos”, dijo en su discurso de inauguración de la nueva sede de la facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

(Lea: “Fuerza Ciudadana se declara partido de gobierno y pide pista en el Pacto Histórico”)

Agregó que “yo creo que hay gente a la que le gusta eso, indudablemente, y el presidente (Bukele) se siente orgulloso”. Dijo que, a su parecer, esa no es la forma de reducir la tasa de homicidios y habló de la situación de Bogotá, en donde según contó, hubo una reducción gracias a medidas en pro de una mejor educación.

Bukele lo cuestionó: “Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”, dijo. Ante eso, Petro habló con cifras: “Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993, en Bogotá, a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, le dijo a

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.



Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

Luego de eso, el presidente compartió una gráfica en la efectivamente se ve un descenso en los homicidios en Bogotá desde 1993: “Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente”, le dijo.

Al respecto, Bukele cuestionó el por qué daba resultados de 1993, cuando en ese entonces no era alcalde de Bogotá. “¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años?, ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”, señaló.

Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente @nayibbukele https://t.co/4R9Uxcxyy8 pic.twitter.com/YIP821W9Y5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

En la discusión terminaron incluidos congresistas colombianos y diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en su mayoría del partido Nuevas Ideas -el movimiento de Bukele-, que salieron en su defensa y se fueron contra Petro.

“Utilizar logros de Gobiernos anteriores, que usted descalificó para ganar, no es muy sensato”, le dijo el diputado salvadoreño William Soriano (Nuevas Ideas) al presidente Petro respecto a las cifras que presentó. Igualmente lo hizo Samuel Martínez (del mismo partido): “No existe ni un solo punto de comparación entre su cuestionable gestión en temas de seguridad, con la estrategia de nuestro presidente Nayib Bukele. Hasta su propio pueblo lo ha exhibido. Ojalá mejore la situación para nuestros hermanos colombianos”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Mientras tanto, en Colombia salieron a hablar congresistas de oposición, que claramente criticaron a Petro. María Fernanda Cabal (Centro Democrático) dijo que “Gustavo Petro jamás construyó un colegio y menos una universidad. Lo que sí hizo fue promover centros de consumo de drogas, en vez de rehabilitar adictos. También quebró la salud cuando fue alcalde y hoy ofrece impunidad disfrazada de paz”.

Desde la bancada de Gobierno, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) señaló que “Los crímenes deben ser castigados, pero combatir la inseguridad debe ir de la mano con programas que reduzcan la desigualdad, no sacrificando los Derechos Humanos. Europa y Latinoamérica superaron las dictaduras, no volvamos a ellas”. Igual lo hizo Piedad Córdoba: “Pueden poner un policía en cada esquina, una cámara en cada poste, una cárcel en cada barrio, pero mientras la miseria y la desigualdad no bajen la inseguridad tampoco”.

Veremos a quienes aplauden el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Nayib Bukele (muy del estilo de los campos de concentración nazi), avergonzados por haber celebrado su creación, y a él mismo, juzgado ante un tribunal internacional por lo que allí va a suceder. pic.twitter.com/KFmJrOrMVW — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 1, 2023

Otro que opinó en ese sentido y que ha mostrado diferir en varias cosas con Petro fue el exsenador Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo): “Ni arrodillarse ante los delincuentes legalizando las organizaciones criminales del narcotráfico ni tampoco violar los derechos humanos. Se puede ser firme y contundente contra la criminalidad respetando el debido proceso”, señaló.