Ecos del caso Petro en CNE: magistrada pidió seguridad y polémica pasó fronteras

Luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera de forma directa contra su pareja como forma de dardo público por cuenta dela investigación administrativa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió en contra de la campaña presidencial de 2022, la magistrada Maritza Martínez salió a rechazar los señalamientos y a advertir que ese tipo de ataques de índole personal no dan garantías institucionales.

En efecto, la magistrada del partido de La U dijo –a través de un comunicado– que la referencia pública del jefe de Estado a su esposo, Luis Carlos Torres, ponen en riesgo la integridad de ella y de su familia.

“Ahora, resultado del cumplimiento de las funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral y por las decisiones que ha tomado la corporación en los últimos días, el señor Presidente de la República ha iniciado una campaña de desprestigio que lesionan gravemente mi buen nombre, honra y reputación como la de mi cónyuge. Las sugestivas, imprecisas y falsas acusaciones, de las que hacen eco los subalternos y seguidores del Jefe de Estado dejan expuesta la seguridad y la integridad física mía y de mi familia”, precisó Martínez.

Y agregó: “Como Magistrada y como ciudadana convoco al doctor Gustavo Petro Urrego a cumplir las funciones propias de Jefe de Estado y ser garantía de la unidad nacional”.

Este pronunciamiento se da luego de que, en un diálogo con medios comunitarios, hiciera señalamientos directamente contra algunos de los magistrados esquivando –en parte– la argumentación jurídica de la ponencia que elaboraron Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), la cual fue apoyada por una mayoría de siete votos a favor y dos en contra.

En efecto, cargó contra Prada y también arremetió contra el presidente del CNE, César Lorduy (Cambio Radical), y su antecesora en esa dignidad, Maritza Martínez (Partido de la U).

En Sesión Extraordinaria del @CP_OEA por los 65 años de la @CIDH y 45 de la @CorteIDH, el Embajador Luis E. Vargas expresó su preocupación por la decisión del CNE de investigar y formular cargos contra el Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/h0AeNysG3P — Misión Permanente de Colombia ante la OEA (@MPColombiaOEA) October 9, 2024

“Personajes tan nefastos: el señor Lorduy, señalado de asesinar a una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado penalmente por la Corte Suprema de Justicia por comprar testigos para favorecer a (Álvaro) Uribe. La señora Maritza, hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un paramilitar condenado o procesado y que era jefe político del Meta. Estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular”, aseguró Petro.

Entre tanto, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saliera en respaldo de Petro amplificando el relato de un supuesto intento de frenar el mandato del colombiano, el senador Humberto de la Calle le dirigió una comunicación a la sede diplomática de ese país en Bogotá pidiéndole escuchar otras voces.

“La Presidenta no es una ciudadana cualquiera. Su propia condición implica que ella habla a nombre del Estado mexicano, Estado que se ha caracterizado por la defensa superlativa del principio de no intervención. Respetuosamente sugerimos que, si México va a romper esa tradición y se va a ocupar de nuestros problemas internos, se asegure de mirar con equilibrio las diversas complejidades de un tema tan importante, examinando no solo las opiniones diversas sino también la conducta de nuestras instituciones que creemos logrará superar las actuales vicisitudes”, precisó De la Calle.

Y en un movimiento paralelo, la senadora de oposición María Fernanda Cabal (Centro Democrático), le dirigió una comunicación al Congreso de Estados Unidos solicitando vigilancia sobre la institucionalidad colombiana para evitar lo que, según ella, podría ser un real quebrantamiento democrático por la confrontación verbal que desató Petro tras la decisión del CNE.

Además, pero desde las toldas petristas, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, dijo ante el pleno de ese organismo que la postura del CNE –a su juicio– es una afrenta democrática que podría derivar en un presunto “golpe de Estado”.

Por todo este panorama es que la polarización política está subiendo de tono, en momentos en que oficialismo y oposición buscan sacarle réditos a la situación. El petrismo quiere reelegirse en 2026 y sus contradictores quieren arrebatarle en las urnas el poder a la izquierda.

Este es el comunicado de la magistrada Maritza Martínez:

