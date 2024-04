Petro volvió día cívico una fecha clave del M-19 y desató polémica

El presidente Gustavo Petro anunció como día cívico este 19 de abril durante una ceremonia en el Comando General de las Fuerzas Militares. Foto: Archivo Particular

Toda una polémica se desató en el país luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que desde su despacho se ordenó trabajar en un decreto para que el tercer viernes de abril de cada año sea un día cívico no hábil, que se enfoque en la preservación de la naturaleza y que arrancaría en una fecha cargada de simbolismo para el presidente y sus adeptos: el 19 de abril.

En efecto, desde este viernes comenzará en Colombia a conmemorarse el día que se bautizó como “Paz con la Naturaleza”, lo que se traduce en que las entidades públicas, con determinadas excepciones, no laborarán. Además, con el fin de extender su alcance, se decidió invitar al sector privado, a las autoridades regionales y a las ramas Legislativa y Judicial a sumarse a estas jornadas.

Y aunque la decisión fue justificada como una forma de ayudar a reflexionar sobre los efectos del cambio climático y sus impactos negativos, en especial en lo relacionado con las sequías que por estos días podrían derivar en posibles racionamientos de agua y luz, los efectos políticos por este nuevo decreto presidencial surgieron porque el 19 de abril es considerada la fecha emblema de la extinta guerrilla el M-19, en la que militó Petro, y que además coincide con el cumpleaños del mandatario.

“Queremos decretar un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Esa decir, no para que no se tome agua, porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente donde no hay estrés hídrico”, precisó Petro este jueves durante la conmemoración del 73° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares.

Y agregó en un trino posterior: “Este 19 de abril día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático, sobre quién lo produce, sobre qué se debe hacer. Es un día de rebeldía nacional, mañana (este viernes) conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los convocos de la muerte, es el día de la vida en la Tierra, mi día y tu día”.

Pero, pese a estas palabras de Petro, durante la tarde el decreto anunciado por el jefe de Estado continuaba en etapa de firmas y su contenido definitivo no se conocía, lo que generó inquietudes por sus alcances. Y solo hasta la noche se conoció su estructura definitiva.

Colegios, universidades y empresas privadas pueden usar mañana como día cívico.



Este 19 de abril día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático, sobre quien lo produce, sobre que se debe hacer.



Mañana es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2024

En plata blanca, lo que se definió en el decreto 0500 del 18 de abril del 2024 es que el día cívico se aplicará para entidades del orden nacional, salvo las que prestan “servicios públicos esenciales como Policía, salud pública, movilidad, seguridad y prevención de desastres”, y las demás autoridades definirán si la aplican o no. Esto mismo, al no tener carácter vinculante, dependerá de cada empresa privada.

Ahora bien, este domingo 21 de abril están convocadas las marchas a nivel nacional para expresar descontento con el gobierno de Petro, la cual es impulsada por la oposición y otros sectores no políticos que se sienten distantes de la primera administración de izquierda, por lo que las reacciones no se hicieron esperar ante una medida que comienza 48 horas antes en una fecha simbólicamente para todo lo que significa el M-19.

“Advertimos desde hace más de seis meses, como lo hicieron los expertos, la posibilidad del apagón, pero el Gobierno dijo que no había ningún riesgo y no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del Gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar. Marcharemos de todas maneras”, precisó la senadora Paloma Valencia, avalada por el opositor Centro Democrático.

En un sentido similar, pero sin hacer referencia a la marcha contra el actual inquilino de la Casa de Nariño, se pronunció la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien además conminó a la Casa de Nariño que aclare si el país va o no hacia un racionamiento.

“Vulgar y grotesco abuso de poder. El presidente Petro debe dar información clara al país si es necesario adoptar racionamiento de energía nacional, medida severa si es indispensable tomarla. No puede jugar a los años ochenta o a jugar con ‘días cívicos’ caprichosos para celebrar al M-19″, dijo Lozano.

#Importante | La Rama Judicial informa a todos los servidores judiciales y a la ciudadanía en general que este viernes 19 de abril de 2024 se prestará, con normalidad, el servicio público esencial de administración de justicia. ⚖️✍️ pic.twitter.com/fxRyPtefJD — Rama Judicial (@judicaturacsj) April 18, 2024

Por cuenta de esta polémica, el ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó los alcances del decreto y dijo que “es una decisión que, como todas las del presidente, genera una reacción política; somos respetuosos de la evaluación que la oposición quiera hacer de estas decisiones”.

No obstante, varias entidades educativas privadas, como la Universidad de los Andes, anunciaron la continuidad normal de sus jornadas. Lo mismo pasó con otras instituciones del nivel territorial, como la Secretaría de Educación de Bogotá, que instruyó a quienes están bajo su órbita a seguir normalmente dando clases: “Garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes es prioridad”. La Rama Judicial y la Gobernación de Antioquia también informó que será un día laboral normal.

Y desde Fenalco habló su director, Jaime Cabal, quien aseguró que “es sorprendente y también improvisado declarándolo la víspera, porque no hay razones técnicas demostrables detrás de la conveniencia de declarar un día cívico para ahorrar agua y energía. (…) Consideramos que detrás de esta declaratoria puede haber otras razones y motivos, y que no le compete al presidente declarar días festivos porque se pretende perpetuar a través de los años”.

En todo caso, cerrando la tarde y cuando la espuma de la polémica se mantenía creciendo, encontró algunas voces de respaldo, como la del presidente de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal). “Como presidente de la Cámara acompaño la decisión del presidente Petro de decretar día cívico para confrontar la crisis de agua y energía que atraviesa el país. Es un llamado de alerta a ser más responsables con el uso de nuestros recursos naturales. ¡A ahorrar!”, precisó.

Por ahora la emergencia que se desató por los niveles críticos de los embalses, claves para el suministro de agua y la generación de energía, se mantiene, por lo que se han adoptado otras medidas -desde los ministerios de Minas y de Ambiente- como facilitar la disponibilidad de gas natural, promover la autogeneración de energía y, entre otras, otorgar incentivos a quienes demuestren niveles de ahorro.

Mañana, la Administración Distrital operará con normalidad.



La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 18, 2024

Vea aquí el decreto completo que emitió el Gobierno del presidente Petro:

