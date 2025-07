“Exijo respeto”: así fue el cruce entre Gustavo Petro y Emmanuel Macron

El presidente Gustavo Petro (i), con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París, el 23 de junio de 2023. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, tuvieron un cruce durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Sevilla, España) luego de que el mandatario colombiano hiciera fuertes señalamientos contra Estados Unidos y Europa por la crisis migratoria y climática. Mientras Petro dijo que en el norte se está votando por la extrema derecha y se le están dando limosnas al sur, Macron pidió respeto y dijo que nunca le da lecciones a alguien de otro país.

El presidente Petro aseguró que el discurso climático ha quedado de lado en las conferencias mundiales, pues según él, la extrema derecha ha subido al poder en Estados Unidos y varios países de Europa con un discurso que desconoce el cambio climático y ve la migración irregular como su principal preocupación.

“Diré lo siguiente, ya que no me queda mucho tiempo de gobierno: hace tres años, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climáticas y hoy es la migración, los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante. [...] Hay un electorado mayoritariamente ario en estos países, que son del G20 y emiten mucho CO2, que permiten a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática. Es más fácil ganar los votos con mentiras y fetiches, diciendo que se va a vivir mejor si los que no tienen el mismo color de piel, ni la misma religión, se expulsan”, señaló Petro.

El mandatario colombiano dijo que tanto norte como sur deben cambiar varios modelos, poniendo como ejemplo el de salud. Agregó que en el norte se les estarían dando limosnas a los países del sur, mencionando en varias oportunidades a Macron.

“Presidente Macron, sí se pueden producir el doble de vacunas en Sudáfrica, pero cuando la gente estaba muriendo por covid-19, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido a otro? Yo lo vi y fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y a Europa. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo?, mucho menos en Europa que en los países pobres", dijo Petro, quien sostuvo que el sistema va hacia una hecatombe y resaltó la crisis en Palestina por cuenta de Israel.

Inmediatamente después de terminar su intervención, el presidente de Francia tomó el micrófono y le respondió a Petro con molestia, diciéndole que en Europa existen los buenos políticos y que estaría cayendo en simplicidades. Pidió respeto y que no le diera lecciones.

“Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es extraño hoy recibirlas. Exijo el mismo tipo de respeto, pues tenemos políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y luchan contra la extrema derecha. No simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. En Sudamérica hay líderes excelentes y en el norte también hay políticos que quieren construir un nuevo modelo ”, dijo Macron.

Además agregó que en su país sí hay políticos que luchan contra la extrema derecha y que no verían la migración como un mal que debe eliminarse.

“Gustavo, usted es el primero en esta reunión en hablar de la migración, nadie lo ha hecho antes de usted, entonces no estamos obsesionados con la migración. No se trata de darles lecciones a las personas del otro lugar, usted viene del sur y sé que hay personas del norte que también tienen buenos discursos. Tenemos que trabajar juntos y basarnos en los datos y la ciencia”, expuso Macron.

Petro, quien asumió este año la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, vendría reforzando su objetivo de posicionarse como un líder internacional con posturas muy claras contra la extrema derecha y varios de los conflictos que se están dando, como el bloqueo y acciones militares de Israel en la Franja de Gaza.

